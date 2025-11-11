Capa Jornal Amazônia
Por que o Dia dos Solteiros é comemorado no dia 11 de novembro?

O que antes visto como algo negativo, passou a ser celebrado como um estilo de vida

Gabrielle Borges
fonte

Conheça mais sobre o "Dia dos Solteiros" e como surgiu essa data (Freepik)

Celebrado em 11 de novembro, o Dia dos Solteiros se tornou uma das datas mais populares do mundo, tanto como símbolo de amor-próprio quanto como um dos maiores eventos de compras online do planeta. Mas por que essa data foi escolhida e como ela saiu das universidades chinesas para conquistar o mundo? Saiba mais a seguir.

Por que o dia 11/11?

A escolha do 11 de novembro não é aleatória. Os quatro números “1” (11/11) representam, segundo a astrologia,  pessoas sozinhas, o que reforça o sentido da data: a celebração de estar solteiro. A ideia surgiu nos anos 1990, entre estudantes universitários chineses, como uma forma divertida de valorizar a individualidade em vez de lamentar a ausência de um par romântico.

Com o tempo, o movimento ganhou força e se espalhou pelo país. O que começou como uma brincadeira virou uma espécie de símbolo cultural: um dia para exaltar a liberdade, a independência e o amor-próprio.

Virada de mentalidade

A virada aconteceu quando grandes empresas perceberam o potencial da data. O 11 de novembro  deixou de ser apenas um momento simbólico e passou a movimentar bilhões em vendas. Hoje, o Dia dos Solteiros é o maior evento de compras do mundo, superando até mesmo a Black Friday.

Gigantes do e-commerce transformaram o 11 de novembro em uma verdadeira maratona de descontos, com promoções que começam dias antes e seguem até o fim do mês. Para o consumidor, é uma chance de garantir produtos com preços baixos. Para as marcas, é uma oportunidade de impulsionar as vendas antes do fim do ano.

No Brasil, o Dia dos Solteiros vem ganhando espaço nos últimos anos. Plataformas de vendas online e grandes varejistas já adotam a data como o “aquecimento” para a Black Friday, oferecendo promoções exclusivas. Além das compras, muitos brasileiros aproveitam o 11 de novembro para celebrar a solteirice com humor nas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

