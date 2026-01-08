Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

1º ciclone extratropical de 2026 atinge o Sul do País e provoca impactos em SP e outros Estados

Estadão Conteúdo

O primeiro ciclone extratropical de 2026 deve atingir o Sul do Brasil e provocar chuva forte e ventania em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Segundo a Climatempo, o processo de formação do ciclone vai gerar uma grande quantidade de nuvens cumulonimbus, que se espalham sobre a região especialmente no fim de semana, 10 e 11 de janeiro, causando chuva volumosa em poucas horas, muitos raios e fortes rajadas de ventos. Há risco também de granizo.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul aleta para o risco de chuva muito volumosa e ventania já nesta sexta-feira, 9, para áreas no Centro e Oeste gaúcho. Nestas regiões, pode chover em torno de 100 mm em apenas 6 horas e as rajadas de vento podem alcançar velocidades entre 80 km/h e 100 km/h. No sábado, 10 de janeiro, quase todo o Rio Grande do Sul ainda estará sujeito a temporais.

O Mato Grosso do Sul e São Paulo terão pancadas de chuva moderadas a fortes nesta sexta-feira e no sábado. No domingo, o deslocamento da frente fria aumenta a chuva em todo o Mato Grosso do Sul e também em áreas do oeste e sul de São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta amarelo para tempestades para as cidades de Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Piracicaba, Presidente Prudente e Araraquara. Além do Vale do Paraíba Paulista e região macro metropolitana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clima

ciclone

extratropical

Sul
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda