Banco da Amazônia aposta no empreendedorismo feminino na região norte

Inovação e futuro são duas coisas que têm tudo a ver uma com a outra. Principalmente quando o assunto é empreendedorismo feminino, o mundo mudou e com as mudanças vieram novos desafios. Segundo dados Sebrae, o Brasil é o sétimo país com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Dos 52 milhões de empreendedores brasileiros, 30 milhões são mulheres.

É por acreditar nessa força das mulheres nos negócios que o Banco da Amazônia (Basa) trabalha para impulsionar ainda mais o empreendedorismo feminino, orientando e inspirando as empreendedoras com o projeto ‘Amazônia Para Elas’. Se uma empresária contribui para fazer girar a economia, junto com o Basa, elas têm o poder de transformar a realidade e protagonizar o desenvolvimento de suas comunidades.

Gerente de pessoas físicas do Basa, Luiz Lourenço, explica detalhes sobre o 'Amazônia Por Elas' (Reprodução/ Banco da Amazônia)

O gerente de pessoa física do Banco da Amazônia, Luiz Lourenço, explicou os objetivos da iniciativa e sobre as condições de crédito oferecidas.“O projeto ‘Amazônia para Elas' é um projeto institucional e corporativo do Banco da Amazônia, que visa diversas frentes com o sentido de atender e desenvolver o empreendedorismo feminino. Nós temos iniciativas que passam desde o empoderamento feminino, combate à violência doméstica, conhecimentos sobre direitos de cidadania, direitos da mulher e também direito empresarial. Oferecemos créditos diferenciados, com taxas , prazos e condições especiais para mulheres empreendedoras que desejam iniciar, ampliar ou promover um desenvolvimento de seus negócios, mas também de serem atendidas com um crédito e uma solução eficiente, rápida, prática para que ela consiga crescer”, explicou.

Público alvo

Luiz Lourenço garantiu que podem ser incluídas no projeto empresárias de todos os segmentos. “O Banco da Amazônia está sempre de portas abertas para boas iniciativas, o projeto abrange empresárias de todos os segmentos, especialmente as nano e micro empresárias, isso porque temos um grande foco para o pequeno empreendedor e para os pequenos negócios da nossa região. Por isso estamos com campanhas para que as empreendedoras saibam que podem garantir essas linhas de crédito para investir em seus negócios”, complementou.

Apoio científico

Além de investir ativamente nos negócios das mulheres, o ‘Amazônia por Elas’ também oferece apoio à pesquisa científica feminina. O gerente do Basa reconhece a importância da mulher no segmento econômico e a importância de amparar causas como essa.

“Nós temos editais públicos de pesquisa, porque acreditamos que a mulher, além de empreendedora, desenvolve soluções científicas. Por isso, temos uma área específica para isso no Banco da Amazônia, que divulga, capta, analisa e aprova esses projetos. Já temos pesquisas na área de biocosméticos, criação de novas tecnologias, uma gama de ofertas e possibilidades de apoio a essa pesquisa voltada para melhorar o padrão de vida da nossa sociedade. Sabemos de nossa responsabilidade e trabalhamos com foco nisso, sempre iremos apoiar a causa, seja através de linhas de crédito ou na área de pesquisa”, comentou.

Destaque

Outro ponto comentado pelo gerente foi o destaque no mercado de trabalho, segundo ele, as empreendedoras devem estar atentas para os planos financeiros, operacionais e de marketing. “É importante estar atento à organização do negócio, técnicas de atendimento ao cliente, iniciativas de marketing, sobretudo a um planejamento financeiro de captação de recursos. A dica é respeitar o cliente, o atendimento e o pós-venda”, comentou.

