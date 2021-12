Vacina Delivery chega ao bairro Guajará, em Ananindeua

Nesta sexta-feira (17), moradores do bairros Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, recebem o programa Vacina Delivery. A ação estará disponível das 8h às 12h na Praça do Guajará, ao lado da Paróquia São Lucas. Além desse serviço de vacinação, a Prefeitura de Ananindeua também segue com calendário vacinal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A segunda e terceira dose da Pfizer estarão disponíveis em 22 UBS. A vacinação nas UBS ocorre de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 13h. Os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Já para a segunda e terceira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Haverá ainda o “Corujão da Vacinação”, realizado de 18h às 22h, que estará com vacinação disponível no supermercado Mix Atacarejo Mário Covas, Shopping Metrópole e Supermercado Preço Baixo (Cidade Nova).

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)