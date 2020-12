Unidades penitenciárias do Pará receberam revistas estruturais no fim de ano

Na terça (29) e na quarta-feira (30), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou revistas estruturais em cinco unidades prisionais do Pará, com o objetivo de impedir a posse de qualquer material ilícito dentro do sistema penitenciário, e que todos os protocolos de segurança estabelecidos pela secretaria continuem sendo mantidos.



A ação foi realizada com o apoio do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), que revistou minuciosamente todos os internos, assim como blocos e celas. No Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém, foram revistados o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II) e a Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (Cpasi), além do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), localizado no município de Marituba; da Central de Triagem da Cremação (CTCrema) e da Central de Recaptura de Condenados (CRCO), ambas em Belém.



O reforço nos protocolos de procedimentos e as ações de segurança de forma continuada garantem a normalidade nas unidades prisionais do estado, e fortalecem os procedimentos administrativos e operacionais.