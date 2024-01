Ufopa lança edital do processo seletivo 2024 com 1.448 vagas; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou nesta terça-feira (16) o edital para o Processo Seletivo Regular (PSR). As incrições começam dia 23 de janeiro e vão até 23 de fevereiro. O processo é gratuito e as inscrições só serão validadas para aqueles que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em pelo menos uma das edições realizadas no período de 2020 a 2023.

Este ano 1.448 vagas serão ofertadas, sendo 1.168 vagas para os cursos do Campus Santarém, 36 vagas para o curso do Campus Alenquer, 36 vagas para o curso do Campus Monte Alegre, 64 vagas para os cursos do Campus Oriximiná, 36 vagas para o curso do Campus Itaituba, 72 vagas para os cursos do Campus Juruti e 36 vagas para o curso do Campus Óbidos. As inscrições estão sendo regidas pelo edital nº 97/2023-CPPS/UFOPA, de 6 de dezembro de 2023.

Do total de 1.448 vagas ofertadas em 2024, a Ufopa reservará 726 vagas para o sistema de ingresso por meio de cotas sociais, a serem preenchidas conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 12.711/2012 e na Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 18, de 11 de outubro de 2012, que foi alterada pela Portaria Normativa MEC nº 9, de 5 de maio de 2017.

Sobre a habilitação

Para ter assegurado o direito à vaga, o candidato deverá cumprir os procedimentos e os prazos especificados nos editais de habilitação a serem disponibilizados na página do PSR 2024. O candidato impossibilitado de apresentar documento de identidade original por motivo de perda, furto ou roubo deverá apresentar boletim de ocorrência expedido em, no máximo, 30 dias.

Caso o candidato seja menor de idade, a habilitação deve ser realizada pelos pais ou responsável legalmente constituído. Será admitida a habilitação por terceiros, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório e documentos pessoais (RG e CPF) do procurador constituído para tal finalidade.

O candidato classificado na condição de cotista PcD deve apresentar-se à avaliação médica pericial, em conformidade com o edital de convocação a ser divulgado pela Diretoria de Registro Acadêmico (DRA).

Atendimento

Confira o site da Ufopa para tirar possíveis dúvidas. Lembrando que a página de inscrição estará disponível a partir de 23 de janeiro. O canal é a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), localizada no Campus Santarém, Unidade Tapajós, na Rua Vera Paz.

Para sanar dúvidas sobre o PSR/2024 nos campi regionais da Ufopa, os candidatos deverão dirigir-se a um dos endereços abaixo:

Campus Óbidos

Endereço: Avenida Prefeito Nelson Souza, s/n, Bairro Perpétuo Socorro, CEP 68250-000, Óbidos (PA)

Telefone: (93) 99147-7223, e-mail: obidos@ufopa.edu.br

Campus Oriximiná

Endereço: Rodovia PA 254, 257, Bairro Santíssimo, CEP 68270-000, Oriximiná (PA)

Telefone (93) 99147-8309, e-mail: oriximina@ufopa.edu.br

Campus Itaituba

Endereço: Rua Universitária, s/n, Bairro Maria Madalena,CEP 68183-300, Itaituba (PA)

Telefone (93) 99145-7385, e-mail: itaituba@ufopa.edu.br

Campus Monte Alegre

Endereço: Travessa Major Francisco Mariano, s/n, Bairro Cidade Alta, CEP 68220-000, Monte Alegre (PA)

Telefone (93) 99147-6775, e-mail: academicacmal@ufopa.edu.br

Campus Alenquer

Endereço: Travessa Beatriz do Valle, s/n, Bairro Independência, CEP 68200-000, Alenquer (PA)

Telefone (93) 99179-2980, e-mail: alenquer@ufopa.edu.br

Campus Juruti

Endereço: Rua Vereador José de Sousa Andrade, 98, Bairro São Marcos/Próximo da Escola Municipal Maria Lúcia, CEP 68170-000, Juruti (PA)

Telefone (93) 99145-8674, e-mail: juruti@ufopa.edu.br

Serviço:

Inscrição no Processo Seletivo Regular da Ufopa 2024

Data: 23/01 a 23/02/2023

Local: Página do PSR 2024

Valor: As inscrições são gratuitas.