Ufopa entrega título de Doutor Honoris Causa ao escritor e político paraense Benedicto Monteiro

Benedicto Monteiro se destacou como escritor, advogado, gestor público e político, com atuação em diferentes esferas. O título será concedido in memorian.

Laura Serejo*
fonte

Escritor e político paraense Benedicto Monteiro (Foto: Iego Rocha | Secult)

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realiza, na próxima segunda, dia 25 de agosto, a sessão solene de entrega do título de Doutor Honoris Causa ao escritor e político paraense Benedicto Monteiro (in memoriam). O evento será das 14h às 16h, no auditório da Unidade Tapajós, em Santarém, e reunirá a reitora Aldenize Xavier e familiares do homenageado, entre eles Wanda Monteiro e Benedicto Filho, além de representantes da universidade.

O reconhecimento foi aprovado pelo Conselho Universitário (Consun) em agosto de 2024, ano do centenário de nascimento de Monteiro. Natural de Alenquer (PA), ele se destacou como escritor, advogado, gestor público e político, com atuação em diferentes esferas da vida pública e forte contribuição à cultura e à história da região amazônica.

A proposta de concessão do título foi apresentada pelo professor Rogério Almeida, do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional (GPDR), vinculado ao Instituto de Ciências da Sociedade (ICS) da Ufopa. Segundo a universidade, a homenagem ressalta a relevância de Monteiro como personalidade fundamental na vida política e cultural do Pará.

Durante a cerimônia, estarão presentes docentes, estudantes do curso de GPDR e convidados. A programação inclui ainda a apresentação do cantor Gonzaga Blantez.

Seminário em Santarém e Alenquer

Como parte das celebrações, a Ufopa também promove o seminário “Benedicto Monteiro, Doutor Honoris Causa da Ufopa: trajetória e obra”, em duas edições. O primeiro será realizado no dia 25 de agosto, das 8h às 12h, no auditório da Unidade Tapajós, em Santarém. Já o segundo está marcado para o dia 29 de agosto, das 18h às 21h, no plenário da Câmara Municipal de Alenquer.

Serviço

Sessão Solene de entrega do título de Doutor Honoris Causa a Benedicto Monteiro

  • Data: 25 de agosto de 2025
  • Horário: 14h às 16h
  • Local: Auditório da Unidade Tapajós, Ufopa – Santarém

Seminário Benedicto Monteiro, Doutor Honoris Causa da Ufopa: trajetória e obra

  • Santarém: 25 de agosto de 2025, das 8h às 12h – Auditório da Unidade Tapajós, Ufopa
  • Alenquer: 29 de agosto de 2025, das 18h às 21h – Câmara Municipal de Alenquer

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades) 

sessão solene

Ufopa
O Liberal
