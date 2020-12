TV Liberal ganha prêmio de maior audiência do Brasil no 7ª Prêmio de Programação Globo

Nesta sexta (11) a TV Liberal ganhou o prêmio de maior audiência do Brasil no 7ª Prêmio de Programação da Globo. Sempre prezando pela informação do telespectador, a emissora afiliada da Rede Globo no Pará venceu desafios e se reinventou no ano de 2020.

Com a pandemia da Covid-19, manter o público informado foi o maior desafio. Não apenas levar a notícia, como também entretenimento. Muitas vezes com nossas equipes reduzidas, criatividade e profissionalismo foram os grandes guias na criação de conteúdo da emissora, diante das adversidades apresentadas.

Um exemplo disto foi a campanha “Ação Contra a Fome”, uma iniciativa da TV Liberal juntamente com a Fundação Pestalozzi do Pará (organização não governamental de caráter filantrópico e de utilidade pública, comprometida com a educação especial) que distribuiu cerca de 205 toneladas de alimentos para famílias em situação crítica de vulnerabilidade social devido a impossibilidade de exercer suas atividades econômicas convivendo com a pandemia.

A TV Liberal reapresentou também todos os programas Sons do Pará no Maratona Sons do Pará e Expedição Pará.

Outro destaque da nossa programação foi a transmissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Desde as primeiras procissões nossas equipes estiveram nas ruas para levar ao lar de cada paraense aqui e pelo mundo através da TV Liberal, a emoção de uma das maiores festas religiosas do Brasil.

Mantendo seu alto padrão de credibilidade em informar e noticiar diariamente os fatos da nossa comunidade, o Jornal Liberal 1ª Edição, Jornal Liberal 2ª Edição, Bom Dia Pará, Liberal Comunidade e É do Pará acompanharam os principais acontecimentos do estado.

Vencedora em 2015 e 2018 como o Melhor Programa Especial Regional com o Sons do Pará, em 2017 como Melhor Case de Ativação Comunitária com o evento “Ver-O-Peso 390 Anos” e em 2019 com o Melhor Programa de Linha com o É do Pará gravado em São Caetano de Odivelas, a emissora recebe hoje, seu quinto Prêmio Globo.

A TV Liberal assume, mais uma vez, o seu compromisso com os telespectadores paraenses e se mantém firme diante das adversidades, priorizando e prezando quem faz a programação, junto de nós. Muito obrigado a você que vê em nossa Programação o seu programa favorito!