Transporte público de Belém terá alteração na identificação visual

Os ônibus do transporte público de Belém terão alteração na identificação visual a partir de 2021. Em portaria publicada no Diário Oficial do Município do último dia 18 de dezembro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou a supressão do código de identificação das linhas pintado na lateral e na traseira do veículo. O objetivo é possibilitar a otimização da frota com a utilização dos veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo em linhas que, eventualmente, necessitem de reforço de oferta, assim como o atendimento em trechos críticos de itinerários, principalmente nos horários de pico.



Atualmente, todos os ônibus têm na identidade visual uma sequência alfanumérica que identifica a empresa, o número da linha e o número do ônibus. Esse número da linha, por regulamento, não permite mobilidade de veículos dentro de uma mesma empresa, e se um veículo é flagrado em uma fiscalização fazendo itinerário de outra linha ele é autuado. Isso provoca distorções, como linhas por vezes sobrecarregadas, necessitando de mais veículos, e outras linhas com veículos ociosos. A supressão da numeração da linha, portanto, dará mais mobilidade para melhor atendimento da população, segundo a Semob.



Com a mudança, a sequência alfanumérica passa a ter apenas as duas letras que identificam a empresa junto ao órgão de transporte, e o número do veículo dentro da empresa (ex: XX-0001, XX-0002, e assim sucessivamente). A sequência continua a ser fundamental na hora de registro de denúncia ou reclamação de usuários junto à Semob, para que o órgão consiga identificar o veículo e os operadores do mesmo no momento do registro da ocorrência, como queima de parada, desvio de itinerário, destrato de usuário etc.



Identificação



Os usuários devem estar atentos à outra mudança na inscrição lateral do veículo que indica bairro ou origem, e que agora passa a ter uma identificação geral da área de atuação, dividida em Central, Transição, Augusto Montenegro, Arthur Bernardes e BR-316. Com a identificação da área de atuação, que é mais ampla do que o nome de alguma rua de referência como atualmente ocorre, a população terá noção que aquele veículo vai para determinada área da cidade, o que também melhora a mobilidade. As empresas têm 60 dias para as adequações, a contar do dia 18 de dezembro.



Micro-ônibus e vans



O transporte complementar por micro-ônibus e vans, recentemente inseridos no sistema de transporte público de passageiros em Belém, também está com prazo para a conclusão na padronização visual. O regulamento do transporte prevê que os veículos tenham a pintura branca, com uma plotagem aplicada, e a Semob está concedendo prazo de 90 dias, a contar de 15 de dezembro, para que essa adequação seja finalizada.



No prazo de 90 dias, portanto, os veículos complementares que fazem linhas regulares em Belém podem circular com outras cores, desde que com a identidade visual plotada. Passado o prazo, a fiscalização passa a ser aplicada pela Semob e as cooperativas podem ser autuadas conforme o regulamento deste tipo de transporte.