Terra registra nesta quarta-feira (9) um dos dias mais curtos de 2025; entenda

Nesta quarta-feira, 9 de julho, a Terra terá um dos seus dias mais curtos do ano. Isso ocorre porque o planeta está girando um pouco mais rápido em torno do próprio eixo, fazendo com que o dia tenha uma redução de aproximadamente 1,30 milissegundo.

Em média, a Terra leva 24 horas, ou 86.400 segundos, para completar uma rotação. Porém, hoje essa volta será finalizada com uma leve aceleração, diminuindo a duração total do dia.

O que representa essa diferença?

Apesar da redução, não há motivo para preocupação. A diferença de 1,30 milissegundo é muito pequena, para efeito de comparação, um segundo equivale a 1.000 milissegundos, portanto, essa variação corresponde a apenas uma fração minúscula do tempo total do dia. Isso torna o encurtamento quase imperceptível.

Além desta quarta, outros dois dias de 2025 também devem ter duração menor que o normal: 22 de julho, com redução estimada em 1,38 milissegundos, e 5 de agosto, quando o dia pode ser 1,51 milissegundos mais curto.

Especialistas explicam que essas pequenas variações na rotação da Terra são naturais e ocorrem há muito tempo. Elas não afetam as atividades humanas, não exigem ajustes nos relógios convencionais e nem interferem em equipamentos mais sensíveis, como sistemas de GPS.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)