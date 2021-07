Terminal Rodoviário de Belém tem movimento fraco neste sábado (24)

O Terminal Rodoviário de Belém registrou uma fraca movimentação de passageiros na manhã deste sábado (24). Segundo José Sérgio, responsável pelas agências da empresa Boa Esperança, o movimento estava menor se comparado às semanas anteriores. "Ao final das férias, a tendência é que o movimento diminua cada vez mais", disse.

Larissa Rodrigues, universitária de 25 anos, estava no terminal com sua filha, esperando a hora de viajar para Mosqueiro. "Esta viagem é especial. Depois de muito tempo isolada, vou levar minha família para passear. Volto dia 2 de agosto", comentou.

Gabriel Raiol, militar de 19 anos, e Wendel Costa, autônomo de 21 anos, organizaram uma viagem a Mosqueiro em conjunto com outros amigos. "Depois de muito tempo isolado e de muito trabalho, vamos aproveitar a última semana de nossas folgas para pegar um sol. Essa é a nossa primeira viagem a lazer desde o início da pandemia", disse Wendel.

Perto dali, entretanto, as filas eram enormes no embarque de São Brás, que concentra ônibus que vão ao distrito de Mosqueiro, a partir da praça Praça Araújo Martins.

Filas imensas marcaram saída de Belém para Mosqueiro, em São Brás (Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo Jolivan Costa, coordenador de monitoramento e controle da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o movimento de passageiros neste ponto vem crescendo desde a terceiro final de semana da época de férias. "Para os próximos finais de semana, há uma grande expectativa de aumento na demanda.

A movimentação em direção a Mosqueiro costuma aumentar na tarde das sextas-feiras, atinge seu pico durante os sábados e se mantém intensa até as manhãs dos domingos. A intensificação do retorno dos viajantes costuma ocorrer nas tardes dos domingos, por volta das 14 horas, e se estenderá até as 12 horas das segundas-feiras”, disse.

“Programamos a frota de veículos de acordo com a demanda e, hoje, há 36 veículos circulando. Se precisarmos de ainda mais, acionaremos as empresas de transporte para completar a frota", afirmou.