YouTube é investigado por acusação de coletar dados de crianças no Reino Unido

O regulador de informações do Reino Unido, Gabinete do Comissário de Informações (ICO), anunciou nesta quarta-feira (2) que abrirá uma investigação para apurar uma denúncia de que o YouTube, plataforma de vídeos da Alphabet, estaria coletando ilegalmente dados de milhões de crianças. A queixa foi apresentada pelo ativista Duncan McCann, que lidera uma campanha apoiada pelo grupo de defesa 5 VIRNA, e acusa o YouTube de quebrar a lei recém-implementada no Reino Unido, reunindo "a localização, a visualização de hábitos e preferências" de até 5 milhões de crianças.

VEJA MAIS

Segundo McCann, que é pai de três crianças, o YouTube deve alterar o design de sua plataforma e excluir dados que está reunindo. Ele ainda afirmou em comunicado que o comportamento da plataforma representa "um experimento social enorme e não licenciado com nossos filhos, com consequências incertas".

Em resposta à denúncia, um porta-voz do YouTube disse que a empresa tem se comprometido em reforçar a privacidade infantil com mais configurações padrão de proteção e investimentos para proteger crianças e famílias, lançando um aplicativo infantil dedicado e introduzindo novas práticas de dados. A empresa afirmou estar disposta a colaborar com o ICO e outras partes interessadas importantes, incluindo crianças, pais e especialistas em proteção à criança.

O Código da Infância do Reino Unido estabelece 15 padrões de projeto e privacidade que os provedores devem seguir para proteger as crianças, incluindo a limitação da coleta de sua localização e outros dados pessoais. Em 2019, o YouTube foi multado em US$ 170 milhões pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) para resolver alegações de que coletou informações pessoais sobre crianças de forma ilegal. O ICO afirmou que irá considerar cuidadosamente a denúncia apresentada por McCann.