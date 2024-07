Veja como desativar a função que coleta dados para treinar Inteligência Artificial no antigo Twitter

O aplicativo X, antigo Twitter, atualizou recentemente a página de configurações para usuários decidirem se seus dados podem para treinar uma Inteligência Artificial (IA), no entanto, deixou a opção ficou ativada por padrão nos perfis.

Com a opção marcada, as postagens e interações dos usuários da rede social são usados no desenvolvimento do Grok, IA generativa do site e concorrente do ChatGPT. Segundo o X, os dados são utilizados para “treinamento e ajuste fino” da Inteligência Artificial.

Grande parte dos usuários reagiu de forma negativa à mudança no aplicativo e alguns também reclamaram da falta de transparência da empresa do bilionário Elon Musk.

Como desativar a opção e impedir o X de coletar seus dados para IA

Logue no X pelo computador ou pelo navegador do celular, pois só é possível realizar esse procedimento no formato web;

Selecione a opção “Configurações”, localizada na parte de baixo da aba no lado esquerdo da tela;

Clique em “Privacidade e Segurança”;

Selecione a opção “Grok”, na parte de baixo do menu do lado direito da tela e desabilite o “compartilhamento de dados” ao clicar em cima da flechinha que está preenchendo esta opção.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)