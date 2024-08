Totens de autoatendimento ganham adeptos em Belém

Os totens de autoatendimento, amplamente utilizados em outros países e estados brasileiros, estão se tornando cada vez mais comuns em Belém. Esses terminais já podem ser encontrados em diversos locais da cidade, como no pagamento de tickets de estacionamento em shoppings, nas compras em cinemas, ou nas grandes redes de fast-food e varejo. Para os usuários, as principais vantagens são a praticidade e a redução do tempo em filas.

O advogado João Vitor Ribeiro Fernandes, de 28 anos, é um dos que veem os totens de autoatendimento como uma "boa alternativa", especialmente diante das longas filas para pagamento em shoppings. Ele observa que o uso de dinheiro em espécie está cada vez mais raro, tornando as transações automáticas uma solução prática. "Estamos cada vez mais aptos a fazer nós mesmos as transações", comenta, destacando a praticidade do sistema.

João Vitor também menciona a conveniência de usar os totens em diversos contextos, como fast-foods e até mesmo em supermercados. Ele relata que, recentemente, utilizou os terminais ao fazer compras em uma rede de Belém que adotou essa tecnologia. "Para mim, é uma nova dinâmica, e é muito bem-vinda", afirma, acrescentando que sempre que tem a opção, ele prefere o autoatendimento, principalmente pela facilidade que oferece no dia a dia. "Eu prefiro", conclui.

O advogado João Vitor diz que prefere o autoatendimento. (Thiago Gomes / O Liberal)

Primeiras impressões

A família Santos, composta por Eduarda Vitória, Larissa e seus pais, Luís Fernando e Fíbia, experimentou o autoatendimento em uma rede de cinema pela primeira vez na última semana. Eles compartilharam suas impressões com a reportagem e definiram a experiência como “positiva”, especialmente pela praticidade na compra dos ingressos e pela redução das filas. "Achei bom. Para quem sabe mexer, é ótimo", comentou Eduarda, que estava atenta a todo o procedimento.

No entanto, a família também observou que o autoatendimento pode ser um desafio para quem não está familiarizado com a tecnologia. "Seria bom ter uma pessoa aqui supervisionando, orientando quem precisa", sugeriu Fíbia. Apesar dessa observação, todos concordaram que o sistema foi eficaz e que utilizariam novamente no futuro. "Facilitou bastante e ajuda na fila, principalmente em locais de muito movimento. Nós usaríamos de novo, com certeza", concluíram.

Tendência

O professor doutor Evaldo Reis Junior avalia que a implantação do autoatendimento em Belém é uma tendência que reflete o cenário global. “Seria um atraso gigantesco países e empresas desconectadas do mundo da tecnologia. O avanço tecnológico também está a serviço do consumidor e do cidadão, buscando proporcionar agilidade, precisão e qualidade de vida. É evidente que pode haver alguns senões, mas estes, em absoluto, superam os benefícios”, comenta.

Apesar do avanço, ele opina que as empresas devem usar a tecnologia de forma sensível, e “não apenas focando em otimização e redução de custos”, equilibrando a eficiência com a necessidade de manter um toque humano no atendimento. “O mundo digital, ao mesmo tempo em que agiliza o atendimento, também esfria a relação, e, portanto, uma boa dose programada de humanização precisa integrar o roteiro dos processos de atendimento”, completa.

Reis Junior, que é professor universitário e coordenador do curso de tecnologia, acredita que os terminais ganharão espaço em outros segmentos como resultado do processo de benchmarking, mesmo em setores que não sejam de origem. “Vejo isso [autoatendimento] ganhando força no segmento educacional e no setor de saúde, onde já se encontram totens de autoatendimento. No setor de hospitalidade da mesma forma, e também é uma tendência real para o ramo do entretenimento”, aponta.

Prós e contras

A reportagem perguntou ao especialista os prós e contras do autoatendimento, tanto para os consumidores quanto para as empresas. Veja:

Para os consumidores

• Prós

- Autonomia: liberdade de fazer seus pedidos sem a pressão muitas vezes comum nas vendas, dentro do seu ritmo.

- Agilidade: o autoatendimento evita filas e dá agilidade na tramitação do pedido.

• Contras

- Impessoalidade: em certos segmentos, pode prejudicar o atendimento.

- Segurança: falhas na operação podem trazer descrédito aos processos de automação da empresa.

Para as empresas

• Prós

- Custo com pessoal: redução da folha de pagamento, especialmente na área de serviços.

- Ganho de escala: a tecnologia não determina raio de atuação.

• Contras

- Custo de implantação: o investimento é alto e o retorno normalmente é a longo prazo.

- Cibersegurança: vulnerabilidade e ataques de hackers.