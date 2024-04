Tinder lança recurso de segurança para evitar golpes e sequestros no App

O Tinder anunciou, nesta segunda-feira (22), o lançamento do recurso "Compartilhar meu Date", que vai possibilitar que usuários do aplicativo compartilhem com os amigos detalhes de encontros marcados com "matches" da rede social. A ferramenta tem o objetivo de aumentar a segurança dos indivíduos na plataforma, onde vai permitir que outras pessoas (de confiança do usuário) tenham acesso a informações como data, horário e local do compromisso.

A função, no entanto, ainda não está disponível no Brasil. A expectativa é que o novo recurso seja implantado em vários países nos próximos meses, mas ainda não há uma data oficial para a atualização.

Como vai funcionar o recurso "Compartilhar meu Date" do Tinder?

A nova atualização poderá ser acessada por um atalho localizado na janela de mensagens privadas do Tinder. No compartilhamento, o usuário poderá incluir:

Nome do Match

Data

Horário

Local do encontro

Foto da pessoa

Também haverá espaço para escrever um recado personalizado com mais informações sobre o perfil da pessoa.

O proprietário da conta também poderá compartilhar encontros com até 30 dias de antecedência, podendo fazer alterações nas informações conforme for necessário.

Quando um amigo receber as informações do date, poderá visualizar todos os dados também no chat privado. Ele poderá acessar o perfil do pretendente e visualizar o local do encontro no mapa, por exemplo.

Além do Brasil, a função será lançada no aplicativo do Tinder nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Singapura, Índia, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Japão, Suíça, México, Holanda, Itália, Coreia, Vietnã e Tailândia.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)