TikTok pode lançar rede social de fotos para competir com o Instagram; entenda

A ByteDance, dona do TikTok, parece estar pronta para lançar um novo aplicativo que pode ser um grande rival do Instagram: o TikTok Notes. A plataforma, que teve seus primeiros indícios de elaboração em março, agora tem um site oficial e até mesmo uma notificação está sendo enviada aos usuários da rede social de vídeos curtos.

O site oficial do TikTok Notes, que foi rapidamente retirado do ar, mas salvo no Wayback Machine, não revela muita coisa sobre a plataforma. No entanto, é possível ver o possível logo do aplicativo e um modelo de publicação com foto e legenda.

Embora o TikTok esteja em um embate com a justiça norte-americana, que pode resultar no banimento da plataforma no país, a ByteDance continua trabalhando em novas formas de manter seus usuários engajados. O Notes pode ser uma dessas formas, competindo diretamente com o Instagram, que é líder no mercado de compartilhamento de fotos.

Notificação aos usuários

Alguns usuários do TikTok já receberam uma notificação informando que a plataforma compartilhará "postagens de fotos públicas existentes e futuras do TikTok" no TikTok Notes. Os usuários também têm a opção de cancelar essa opção.

O TikTok Notes já nasce com uma vantagem: a plataforma terá acesso a todas as fotos que os usuários do TikTok já compartilharam, o que pode evitar a necessidade de atrair uma base inicial de usuários. Além disso, ele pode oferecer recursos que o Instagram não possui, como a integração com os vídeos curtos do TikTok.

A ByteDance ainda não definiu uma data para o lançamento do TikTok Notes. No entanto, a notificação enviada aos usuários indica que o lançamento pode ser em breve.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)