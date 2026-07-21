Tecnologia transforma setor de eventos no Pará e amplia demanda por estruturas especializadas

Da divulgação nos Classificados de O Liberal à atuação em grandes eventos, a Almeida Produções investe em inovação para acompanhar o mercado

Da divulgação nos Classificados de O Liberal à atuação em grandes eventos, a Almeida Produções investe em inovação para acompanhar o mercado ( Foto: Igor Mota / O Liberal )

A evolução tecnológica tem alterado a rotina das empresas que atuam no mercado de eventos. Equipamentos de sonorização mais compactos, sistemas de iluminação digital e painéis de LED de alta definição passaram a integrar produções de diferentes portes, exigindo investimentos constantes em infraestrutura e atualização técnica. No Pará, esse movimento acompanha o crescimento da demanda por eventos corporativos, culturais e institucionais.

Inserida nesse cenário, a Almeida Produções atua há 14 anos no segmento de sonorização, iluminação, palcos, painéis de LED e pistas de dança. Fundada pelo empresário Luiz Almeida, 43, e por sua esposa e sócia Viviane Santos, 42, a empresa surgiu após o casal deixar o regime CLT para investir no próprio negócio.

Atualmente, a produtora dispõe de estrutura para atender de dois a três eventos simultaneamente, conforme a necessidade dos clientes. "Diretamente, são cinco profissionais que atuam na montagem das estruturas e na parte técnica", explica Luiz Almeida. A equipe fixa reúne profissionais responsáveis pela montagem das estruturas e técnicos especializados em sonorização, iluminação e operação de painéis de LED, além de DJs contratados como freelancers quando há demandas simultâneas.

O casal de empresários Luiz Almeida, 43, e Viviane Santos, 42, deixaram o regime CLT para investir no próprio negócio (Igor Mota / O Liberal)

Como a inovação em iluminação e sonorização transforma o setor

A atualização tecnológica faz parte da estratégia da empresa para acompanhar as exigências do mercado. Entre os investimentos recentes estão placas de LED e caixas de som profissionais compactas com baterias internas. Segundo Luiz Almeida, permanecer competitivo exige acompanhar continuamente as mudanças do setor.

"A tecnologia avança muito rápido. Fazemos manutenção periódica e a troca gradual dos equipamentos, porque o mercado está sempre trazendo novidades. É um investimento constante", afirma.

"Temos alguns fornecedores em São Paulo que nos atendem com estruturas metálicas, palco e sonorização", detalha Luiz.

Segundo o empresário, a participação anual na feira SemanÁudio, em São Paulo, também contribui para acompanhar tendências e conhecer novas soluções técnicas aplicadas ao setor. Para ele, uma das maiores transformações tecnológicas dos últimos anos foi a redução do tamanho dos equipamentos sem perda de desempenho. Sistemas de áudio e iluminação, que antes exigiam estruturas maiores e mais pesadas, passaram a oferecer maior potência e qualidade em formatos mais compactos, facilitando o transporte, reduzindo o tempo de montagem e ampliando as possibilidades de instalação em diferentes ambientes.

Entre as estruturas já montadas pela empresa está um painel de LED com 18 metros de largura instalado em ambiente interno. O investimento em painéis de LED de alta definição, segundo Luiz Almeida, está entre os mais importantes realizados pela empresa nos últimos anos.

"Hoje o cliente quer apresentar fotografias, vídeos e retrospectivas com alta qualidade. As pessoas estão acostumadas a ver imagens de alto padrão em shoppings, na publicidade e nas redes sociais, e esperam essa mesma qualidade nos eventos. O painel de LED passou a ser um dos principais elementos visuais das produções", afirma.

Segundo o empresário, o perfil do consumidor também mudou ao longo da última década. Se antes bastava oferecer equipamentos que funcionassem adequadamente, hoje os clientes procuram fornecedores capazes de entregar tecnologia atualizada e operação especializada. "O cliente está mais exigente e procura profissionais que estejam antenados na evolução tecnológica e ofereçam materiais que estejam entre os mais modernos do mercado", observa.

A experiência com montagens de grande porte também inclui eventos promovidos pelo Grupo Liberal. A Almeida Produções foi responsável pela sonorização e instalação dos painéis de LED utilizados durante o Dia do Mídia, realizado no mês passado em comemoração aos 80 anos de O Liberal e aos 50 anos da TV Liberal.

Outro trabalho citado pelos sócios foi a estrutura montada para uma apresentação ao vivo da Companhia de Dança Cabanos no programa É do Pará, da TV Liberal. A montagem começou às 7h em um espaço com limitações de acesso e foi concluída às 11h30, meia hora antes do início da transmissão.

Da divulgação nos Classificados de O Liberal à atuação em grandes eventos, a Almeida Produções investe em inovação para acompanhar o mercado (Igor Mota / O Liberal)

Dos classificados ao crescimento da empresa

Antes da popularização das redes sociais como ferramenta de divulgação, conquistar clientes dependia de outras estratégias de comunicação. Foi nesse contexto que Luiz Almeida recorreu aos Classificados de O Liberal para divulgar os serviços da empresa.

"Eu comecei com meu nome: Luiz Almeida LA Som e Iluminação, e fui aos classificados atrás de clientes", relembra o empresário.

Segundo ele, a alteração do nome da empresa para Almeida Produções teve relação com a organização, em ordem alfabética, dos anúncios publicados na época, o que aumentou a visibilidade da marca nos classificados e contribuiu para ampliar a procura pelos serviços.

Hoje, além da divulgação pelas redes sociais, a empresa mantém uma rede de parceiros formada por cerimonialistas e espaços para eventos.

"A gente já tem grandes parceiros no ramo, de muitos anos de caminhada, que estão sempre conosco nos ajudando a divulgar o nosso trabalho", conclui Viviane Santos.

Mão de obra qualificada ainda é um desafio

A evolução tecnológica, no entanto, trouxe novos desafios para além da aquisição de equipamentos. Segundo Luiz Almeida, encontrar profissionais qualificados para operar sistemas modernos de áudio, iluminação e painéis de LED ainda é uma dificuldade enfrentada pelo setor no Pará. "Nem todo mundo acompanha essa evolução. Tem gente que quer fazer apenas o básico e não busca se aperfeiçoar", afirma.

Para reduzir esse impacto, a empresa investe na formação de novos profissionais e procura transmitir aos colaboradores uma cultura de aperfeiçoamento contínuo. "Treinamos pessoas e buscamos passar uma filosofia de crescimento e empenho. Quem desenvolve conhecimento em áudio, vídeo e iluminação pode atuar em diferentes áreas e construir uma carreira sólida", destaca.