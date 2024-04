Programa de recompensa Google Play Points chega ao Brasil em 2024

O Google anunciou que programa de recompensas Play Pass chegará ao Brasil ainda em 2024. A companhia também destacou que a modalidade ajuda os desenvolvedores a reter o público em seus aplicativos e conquistar novos usuários. Segundo a Big Tech, mais de 220 milhões de pessoas em 35 mercados utilizados o programa ao redor do mundo.

Como funciona o Play Points

No programa Play Points, os usuários ganham pontos ao utilizar a Play Store, ao fazer compras de apps, filmes e livres ou baixar aplicativos e jogos gratuitos na plataforma. Esses pontos podem, então, ser trocados por benefícios como crédito na própria Play Store ou como cupons de desconto e itens especiais dentro de aplicativos selecionados.

A iniciativa do Google convida desenvolvedores específicos para criar promoções dentro de seus apps com o objetivo de aumentar a retenção e o engajamento do público. Conforme utilizam o Play Points, as pessoas “avançam do nível Bronze ao Platina para ganhar pontos mais rápido e receber prêmios semanais”, explica a companhia na página do programa.

Onde o Play Points está disponível?

Por enquanto a modalidade de recompensas da Play Store está disponível na: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Áustria, Bélgica, Coreia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Taiwan.

Apesar de anunciar a chegada do Play Pass ao Brasil ainda este ano, o Google não definiu uma janela mais precisa de lançamento.