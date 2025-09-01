Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Pix Parcelado: novo recurso promete impulsionar vendas no comércio de Belém

A funcionalidade deve ser regulamentada no mês de setembro, segundo o Banco Central

Gabi Gutierrez
fonte

A funcionalidade anima os consumidores que exergam maiores oportunidades de compra (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O Banco Central anunciou novas funcionalidades para o Pix, incluindo o Pix Parcelado, que deverá entrar em funcionamento em setembro. A novidade permite que consumidores dividam compras no Pix de forma semelhante ao cartão de crédito, com o valor total repassado imediatamente ao lojista e as parcelas debitadas mês a mês da conta do cliente.

Apesar do otimismo, muitos comerciantes de Belém ainda desconhecem o funcionamento do recurso e esperam informações detalhadas sobre regras e segurança. Especialistas apontam que a funcionalidade pode impulsionar o comércio local, principalmente nas vendas de fim de ano.

Como funciona o Pix Parcelado

O Pix Parcelado funciona de maneira simples: o cliente escolhe em quantas parcelas deseja pagar, e o lojista recebe o valor integral no ato da compra. Ao contrário do cartão de crédito, toda a transação ocorre dentro da estrutura do Pix, sem precisar passar por maquininhas ou bandeiras, o que pode reduzir custos e aumentar a adesão no varejo.

Algumas instituições financeiras já oferecem o Pix Parcelado de forma independente, antes mesmo da regulamentação nacional, que ainda está em fase de definição.

Reação dos lojistas de Belém

Maria Jovelina Costa, gerente de uma loja de roupas no centro comercial, acredita que o Pix Parcelado pode atrair mais clientes. “Quanto mais parcelamento, mais a gente vende”, disse. No entanto, ela alerta para a importância da segurança: “Tem que ter segurança para o lojista e também para o cliente. Se não tiver controle, pode virar problema”.

Adriana Barros, gerente de uma loja de maquiagem e acessórios, reforça que ainda não recebeu informações detalhadas sobre a ferramenta: “A loja precisa estudar e entender as condições antes de oferecer o Pix Parcelado”.

Já Lidiane Pena, gerente de sapataria, aponta que o Pix já é a principal forma de pagamento em sua loja. Para ela, se o recurso for vantajoso e seguro, pode até substituir o cartão de crédito: “Acho que está vindo para somar”.

Consumidores aprovam a novidade

Enquanto lojistas aguardam detalhes, consumidores em Belém demonstram entusiasmo com o Pix Parcelado. Telma Souza, autônoma, avalia que o recurso é útil para quem não tem renda fixa: “A gente pode se organizar para quitar as dívidas. E o melhor: o Pix não tem taxa”.

A advogada Luana Silva reforça a praticidade: “Se tiver como parcelar direto no Pix, vou usar muito. Pode até deixar o cartão de lado”.

Impacto no comércio e no varejo

O Pix Parcelado chega em um momento em que o Pix já é usado por mais de 168 milhões de brasileiros. Segundo o Banco Central, o recurso permite que o lojista receba o valor total de forma imediata, enquanto o consumidor parcela o pagamento, possibilitando compras de maior valor sem depender do crédito tradicional.

A expectativa é que o Pix Parcelado estimule o comércio de Belém e do país, oferecendo taxas menores e mais agilidade nas transações. O recurso poderá ser usado para qualquer tipo de operação via Pix, incluindo transferências, e deve se tornar uma opção estratégica para consumidores e lojistas.

