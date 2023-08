O Liberal é selecionado a Lab do Google News e Associação de Jornais

O Liberal, que conta com uma redação integrada de jornais impressos (O Liberal e Amazônia) e portal, foi o único do Pará selecionado para participar da primeira turma do Lab de Receita do Leitor, projeto inovador de mercado que será realizado pela Google News Initiative (GNI) no Brasil em parceria com a Associação Nacional de Jornais (ANJ). Somente 15 organizações associadas à ANJ, de diferentes regiões do país, foram selecionadas no Brasil para participar da ação. No Norte, somente duas organizações entraram para a lista.

O Lab de Receita do Leitor vai promover mentorias especializadas em fundamentos da receita do leitor, métodos ágeis e disciplina de teste e aprendizado, definição de metas, proposta de valor do cliente, fluxos de compra sem atrito, marketing, modelos de assinatura e outros conhecimentos.

O head de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, avalia que a seleção confirma “a credibilidade do jornal e portal O Liberal diante dos desafios do jornalismo no mundo digital e da tecnologia, principalmente com o advento da Inteligência Artificial, que será de grande desafio para todas as profissões, inclusive para o jornalismo”.

O Lab de Receita do Leitor terá duração de 16 semanas, serão mais de 200 horas de treinamentos e consultoria, divididos entre três laboratórios para trabalhar projetos ou problemas específicos de seus negócios, com o apoio do Google e de consultores da Blue Engine Collaborative.

A iniciativa faz parte da série de Laboratórios de Transformação Digital voltada a promover as melhores estratégias de negócio na indústria jornalística. A série visa ajudar pequenos e médios veículos das principais associações de notícias do país a diversificar receitas e entender melhor a audiência.

“Ser selecionado entre esses 15 jornais mostra a credibilidade de O Liberal e a sua posição na história, sempre atento às mudanças da sociedade e aos avanços da tecnologia. Buscamos atualização o tempo todo”, afirma Felipe.

“O Lab de Receita do Leitor vai ajudar muito no alcance da nossa audiência, na capacitação tecnológica e digital, na forma de fazer jornalismo. Sem falar que, com o apoio da ANJ e do Google News, isso nos coloca no patamar de qualidade de excelência para oferecermos o melhor conteúdo aos nossos públicos”, acrescenta.

O head de conteúdo ressalta, ainda, a importância dessa qualificação diante dos desafios que chegam à região Amazônica e, especialmente a Belém, com a realização da COP 30, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 2025. “A COP já vem dando grande visibilidade, reforçando O Liberal como um complexo de comunicação forte na região, de referência. A recente experiência dos Diálogos Amazônicos e da Cúpula da Amazônia, em Belém, que foram testes para a COP, por exemplo, nos levou a ser bastante procurados por colegas de outros estados, até para ajudar a como fazer jornalismo na Amazônia, dando dicas e referências. Isso cada vez mais mostra como O Liberal, através dos seus veículos, tem o seu nome forte também fora do estado e do Brasil”, ressalta.

O Lab terá início no próximo dia 28 de agosto. Cada organização selecionada vai indicar de três a cinco profissionais para compor o time que vai participar das sessões ao vivo e implementar os projetos na prática.

Além do Lab Receita do Leitor, serão realizados laboratórios de Desenvolvimento de Audiência e Fundamentos da Transformação Digital, cujas informações para inscrição serão divulgadas em breve.

Confira as outras organizações de jornalismo selecionadas para o Lab de Receita do Leitor: Portal Gaz (RS), Folha de Pernambuco (PE), Sistema Correio (PB), Folha BV (RR), Grupo Gazeta de São Paulo (SP), Grupo Tribuna (SP), Jornal O Liberal (PA), Jornal Correio (BA), O Povo (CE), Grupo Folha de Londrina (PR), Diário da Região (SP), Jornal do Comércio (RS), Diário do Comércio (MG), Rede Gazeta (ES) e NSC Comunicação (SC).