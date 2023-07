LuzIA: ‘Chat GPT’ no whatsapp chega ao Brasil; entenda como funciona

A partir da próxima quarta-feira (26), fazer uso de ferramentas de chat de comandos de Inteligência artificial (IA), como o ChatGPT, será mais fácil e acessível aos brasileiros. Lançado em março deste ano, um sistema de IA chamado "LuzIA", usado diretamente no Whatsapp e Telegram, e que possui a mesma funcionalidade de conversas por Chatbots, passa a funcionar no Brasil.

LuzIA funcionará como o ChatGPT, porém, com a conversa feita diretamente com um contato comum do celular. Nas primeiras versões, o sistema atingiu um milhão de adeptos em algumas semanas, tendo, atualmente, cerca de quatro milhões de usuários em 40 países.

Segundo o criador do sistema, o engenheiro Álvaro Higes, da IE Business School de Madrid, a ferramenta ainda está em processo de aperfeiçoamento. “A LuzIA tem dado o seu melhor”. Segundo ele, a IA é alimentada pela integração com o ChatGPT a partir da Open AI, assim como outras plataformas de inteligência artificial, o que ainda está em teste.

O CEO da ferramenta afirma que o objetivo é tornar a IA mais acessível. “O que esperamos é que ela, no futuro, seja como uma assistente pessoal que resolve questões do dia a dia” afirmou, em entrevista ao GLOBO.

Funções da LuzIA

Mesmo com limitações, a LuzIA ajuda a solucionar problemas pequenos, além de pesquisas mais simples e atemporais, por ter dados atualizados até 2021, assim como o ChatGPT. No entanto, a ferramenta pode ser uma boa aliada para facilitar buscas rápidas, com as seguintes funções:

Execução de tarefas por comando de texto e voz

Diálogos com tom de voz personalizados

Dicas

Transcrição de conteúdos em áudio

Criação de conteúdo

Entre outras

Como usar a LuzIA?

Para ter acesso à LuzIA, basta adicionar no telefone o número (+55 11 97255-3036) e acessá-lo pelo Whatsapp ou Telegram, como uma conversa normal.

Ao adicionar o contato, o usuário recebe os "termos de proteção de dados e privacidade" da inteligência e uma breve apresentação da plataforma: "Eu sou LuzIA, a sua assistente pessoal. Estou aqui para te ajudar com o que precisar".

