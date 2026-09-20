Grupo Liberal lança o ‘LIB Classificados’, nova plataforma digital de anúncios

Como parte das comemorações pelos 80 anos de O Liberal, o Grupo Liberal lança hoje (20) o LIB Classificados: um hub de anúncios que marca a nova fase dos Classificados do jornal, em um formato mais tecnológico e adaptado aos atuais hábitos de consumo. Disponível para desktop e dispositivos móveis, o serviço reúne quatro categorias principais: imóveis, veículos, servicos e empregos, e pode ser acessado no endereço: libclassificados.oliberal.com.

A plataforma chega ao mercado com mais de mil anúncios previamente cadastrados. O acesso será gratuito neste primeiro momento, e qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá se cadastrar, criar um perfil e publicar seus próprios anúncios. O LIB Classificados possui ainda subcategorias, permitindo que o usuário encontre opções mais específicas dentro de cada segmento. “Se você quiser vender um smartphone, por exemplo, vai poder entrar na plataforma, fazer o anúncio e enviar as suas fotos”, explica Sérgio Oliveira, diretor de Mercado Leitor do Grupo Liberal.

A proposta é oferecer uma experiência simples para quem deseja comprar, vender, procurar emprego ou contratar serviços. O LIB Classificados foi desenvolvido para funcionar tanto em telas maiores quanto em smartphones, acompanhando a mudança no comportamento dos consumidores. “Ele é simples e intuitivo”, afirma Oliveira.

A escolha das categorias considera também a demanda historicamente observada nos classificados impressos de O Liberal. Entre elas, a área de empregos recebe atenção especial. “Os Classificados impressos sempre tiveram uma procura muito grande por empregos. Por isso, estamos retomando essa categoria também no ambiente digital”, ressalta o diretor.

Atualização

O LIB Classificados também é apresentado pelo Grupo Liberal como parte das ações que marcam os 80 anos de O Liberal. Para Aline Viana, diretora de Mercado da empresa, o aniversário representa uma oportunidade de atualizar um produto que acompanha a própria trajetória do jornal.

“Os Classificados fazem parte da nossa história como jornal impresso e como Grupo. Chegando aos 80 anos, nosso grande objetivo é celebrar esse produto, e a melhor forma de fazer isso é repaginá-lo e realinhá-lo às novas tecnologias, aos novos formatos e aos novos movimentos”, afirma Aline.

Segundo Aline, o LIB Classificados integra uma estratégia mais ampla de atualização do produto, que terá desdobramentos em diferentes plataformas e formatos. “Estamos lançando o novo Classificados com uma plataforma digital, reforço na plataforma impressa, muitas novidades nas redes sociais e também eventos específicos de Classificados, que vamos divulgar nos próximos passos. É um grande hub para quem quer vender e para quem quer comprar”, destaca a diretora.

Experiência ampliada

Além da publicação convencional de anúncios, o LIB Classificados terá recursos voltados à apresentação dos produtos e serviços. Entre eles está a produção de vídeos em 360 graus para determinados parceiros. “Esse será um dos diferenciais para alguns dos nossos maiores clientes, como imobiliárias e lojas de automóveis”, antecipa Sérgio Oliveira.

A plataforma também utilizará geolocalização, recurso que permite aproximar os anúncios da localização dos usuários e tornar a busca mais direcionada. Ainda, o serviço terá mecanismos de curadoria e validação dos anúncios, com o objetivo de ampliar a segurança para quem publica e para quem procura ofertas. “O nosso papel é fazer a curadoria e a validação desse conteúdo”, explica o diretor.

Sérgio Oliveira, diretor de Mercado Leitor do Grupo Liberal (ao centro), com a equipe de profissionais que participou da elaboração do projeto (Thiago Gomes / O Liberal)

Comemorações

A nova fase dos Classificados ocorre em um momento simbólico para o Grupo Liberal. Em 2026, O Liberal completa oito décadas de circulação no Pará, e o novo projeto integra as iniciativas desenvolvidas pelo grupo para marcar a data.

“A ideia foi do nosso CEO, Ronaldo Maiorana. Estamos com vários projetos e entregas ao longo deste ano”, afirma Oliveira.

A nova plataforma, segundo o executivo, combina os recursos tecnológicos atuais com a força de uma marca construída ao longo de décadas no mercado paraense. “A plataforma nasce robusta, com uma marca consolidada e uma credibilidade construída ao longo de 80 anos de mercado”, afirma.

A relação de O Liberal com os classificados, no entanto, é anterior à era das plataformas digitais. Oliveira lembra de um período em que a procura pelos anúncios era feita presencialmente e chegava a provocar filas nas proximidades do jornal. “Sou da época em que se fazia fila nos quarteirões para anunciar, porque não havia a concorrência do digital”, recorda.

Marca regional

Para Oliveira, uma das características que diferencia o LIB Classificados de outras plataformas é a atuação regional.

“Em vez de partir de uma estrutura nacional, o serviço nasce vinculado a uma marca com décadas de presença no Pará e consolidada no mercado, que é O Liberal”, diz.

A construção da plataforma também envolveu a aproximação com empresas e entidades que concentram grande quantidade de anúncios, especialmente nos segmentos automotivo e imobiliário. “Buscamos parceiros de peso, principalmente nos segmentos que têm grande volume de anúncios, para fortalecer a plataforma desde o início”, afirma o diretor.

O papel do LIB Classificados, neste primeiro momento, será o de aproximar compradores e vendedores. A negociação ocorrerá diretamente entre as partes, a partir dos contatos disponibilizados nos anúncios. “A plataforma intermedeia quem quer vender e quem quer comprar”, explica.

Transformação

O lançamento do LIB Classificados também reflete uma transformação mais ampla no mercado de comunicação. Para Oliveira, a evolução tecnológica exige que veículos tradicionais estejam presentes nos ambientes digitais sem abandonar a relevância construída ao longo de décadas.

O diretor afirma que o comportamento do público mudou, mas a necessidade de informação confiável permanece. “Não há dúvida de que não podemos ficar para trás diante das transformações tecnológicas”, frisa.

Ao mesmo tempo, ele destaca que o jornal impresso ainda mantém relevância entre diferentes públicos no Pará.

“O impresso ainda é muito forte na nossa região. Não é à toa que O Liberal está completando 80 anos. Essa longevidade é a maior prova de que temos uma marca consolidada no mercado”, reflete.

Para Oliveira, a força da marca também está relacionada à capacidade de funcionar como referência em um ambiente de circulação acelerada de informações. “As pessoas que recebem informações o tempo todo pelo celular, pelo WhatsApp e pelo Instagram precisam saber onde checar a veracidade daquilo que recebem. E é aí que entram os portais e os jornais, cuja credibilidade existe há décadas”, pontua.

O diretor também ressalta a função documental do jornal, que mantém registros de acontecimentos ao longo do tempo e pode ser consultado posteriormente por diferentes públicos. “É uma fonte de credibilidade e também um registro inesgotável”, resume.