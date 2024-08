Gestão logística: empresas paraenses adotam sistema para otimizar processos

Quanto mais complexa a atividade desenvolvida por uma empresa, maior é a necessidade de sistematizar as etapas da produção. A partir desta demanda, a gestão logística empresarial é aplicada com o intuito de melhorar a qualidade operacional dos negócios e garantir uma boa experiência aos clientes, aliados à redução de custos. No mercado paraense, a integração dos processos e o uso desses recursos já é uma realidade para várias empresas.

Poliana Ferreira, analista de logística, afirma que as empresas certificadas com o ISO 9001 — norma internacional que estabelece requisitos para um sistema de gestão da qualidade para organizações que ofertam produtos ou serviços — conseguem ter a qualidade nos processos, tornando todos os setores da empresa integrados, desde pessoas até insumos.

O gerente de operações, Fernando Pinho, destaca que os sistemas de gestão adotados pela empresa, somados à experiência do time de colaboradores, torna a dinâmica empresarial organizada e eficiente.

“Quando temos um sistema de gestão passamos a não depender demasiadamente da gestão individual dos líderes, pois os gestores e executores passam a estar bem direcionados através de mapa de processos, relatórios, cartilhas, procedimentos e exemplos de casos passados semelhantes, ou seja, ele dá um corte, não torna a tomada de decisões discricionárias, protege a empresa de decisões arbitrárias prejudiciais, no sentido de que qualquer pessoa treinada, que passar por aquele sistema, terá um norte”, explica o gerente de operações.

Esse conjunto de fatores, aponta Poliana, tem o objetivo de atender às demandas e necessidades dos clientes de forma estruturada, assegurar a credibilidade e confiabilidade nos serviços prestados pela empresa.

Fernando ressalta que a otimização de processos e a correta alocação de insumos e pessoas são reflexos de uma boa gestão. Para o gerente de operações, os sistemas tecnológicos são necessários, especialmente porque dão suporte para os processos e serviços.

“O maior foco deve estar na busca por aumentar a qualidade dos serviços oferecidos, através do uso de pessoas, softwares, sistemas de gestão que dêem suporte. Muitas vezes, trazer tecnologias inovadoras que a priori são caras, mas a longo prazo trazem grande retorno, pode baratear os custos a longo prazo”, avalia o profissional.

Integração com outros setores

Fernando Pinho avalia que a empresa precisa partir de um entendimento único organizacional, pois todos os setores são peças fundamentais para o funcionamento. E acrescenta que os princípios da sustentabilidade devem ser inseridos no contexto empresarial.

“O foco não está somente nas próprias operações, na verdade, está em entender a influência da empresa em onde ela está inserida. Pensar constantemente se é possível fazer algo diferente, não é ficar acomodado, precisa pensar fora da caixa. Não necessariamente grandes atitudes, pequenas atitudes servem, como doar EPI para comunidade, identificar se o uso do papel pode ser reduzido. Vale ressaltar que os funcionários terão interesse em trabalhar em uma empresa ecologicamente sustentável.”

Tecnologia dinamiza processos, mas impõe novos desafios

O cientista de dados Rodrigo Garcês diz que a acessibilidade da tecnologia impõe novos desafios à gestão logística, embora o objetivo central seja simplificar os processos. “Se por um lado a informatização dos negócios trouxe a facilidade de controle e planejamento de estoque, por exemplo, por outro lado ficou evidente que há como melhorar a eficiência do estoque”, analisa o especialista em tecnologia da informação.

A partir da automatização das atividades, Garcês afirma que se instaura questionamentos sobre a otimização de recursos, por exemplo: “qual a menor quantidade de estoque disponível de um determinado produto que ainda garante que sempre vai haver o produto disponível?”.

“Apesar da pergunta ser simples, a resposta é complexa e varia conforme uma série de fatores. Imagine uma empresa de vendas via internet. Existem produtos que o cliente aceitaria esperar um pouco mais para obter um preço menor, mas ao mesmo tempo existem produtos que sempre devem estar a pronta entrega, disponível a qualquer dia em qualquer época do ano”, explica o profissional de TI.

O cientista de dados destaca que a inteligência artificial ajuda a reduzir o trabalho de algumas operações logísticas. “Analisando de maneira manual, é muito custoso ou mesmo impossível analisar quais produtos o cliente pode esperar mais ou menos tempo para receber. E para isso, a análise de dados e inteligência artificial são grandes aliadas”, frisa Garcês.

A IA fornece insumos para processamento e análise de grandes quantidades de dados em tempo hábil. A análise de dados fornece os modelos estatísticos, enquanto a inteligência artificial fornece uma ajuda para identificar quais dados podem ser úteis para estimar e quais dados podem ser úteis para prever a demanda ou quanto tempo o cliente pode esperar para receber o produto, conforme exemplifica Rodrigo Garcês.