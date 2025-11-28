Empresa russa revela criação de ‘biodrones’ com pombos controlados por chip cerebral

Na Rússia, uma empresa de tecnologia revelou a criação de “biodrones” com pombos, utilizando chips cerebrais que permitem o controle de voo à distância. Segundo a instituição, aves reais são usadas. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (26) pela agência estatal RIA Novosti.

VEJA MAIS

O operador de voo consegue direcionar o animal por meio do chip, localizado em ponto de estímulo a regiões do cérebro conectadas ao movimento, conforme a empresa. A agência afirma que os pombos possuem poucas diferenças das aves normais: eles têm um fio que sai da cabeça e um pequeno equipamento preso às costas. Os animais podem ser ferramenta de monitoramento ambiental, industrial e de busca em operações.

O biodrone, chamado de PJN-1, usa eletrodos para direcionar o movimento, enviado por meio de impulsos. A alimentação de energia é com painéis solares instalados nas costas do pombo. Após a cirurgia para implantação, o animal vive normalmente, segundo a empresa.

A agência também declarou que as aves teriam um sistema de filmagem instalado no equipamento, com câmera abaixo do pescoço. O sistema funciona da mesma maneira que outros de vigilância. Por meio da inteligência artificial, rostos e dados pessoais seriam borrados. A empresa disse que o uso dos biodrones seria conforme as normas de cada região.

O uso de outras aves, como corvos, gaivotas e albatrozes, é estudado, visto que há possibilidade de adaptação. O projeto está em fase de testes.