Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Empresa russa revela criação de ‘biodrones’ com pombos controlados por chip cerebral

A tecnologia permite o controle de voo das aves e está em fase de testes

Lívia Ximenes
fonte

Biodrone de pombo criado na Rússia (Divulgação)

Na Rússia, uma empresa de tecnologia revelou a criação de “biodrones” com pombos, utilizando chips cerebrais que permitem o controle de voo à distância. Segundo a instituição, aves reais são usadas. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (26) pela agência estatal RIA Novosti.

VEJA MAIS

image França anuncia serviço militar voluntário para jovens em meio a tensões crescentes com Rússia

image Putin: Rússia quer acordo com a Ucrânia eventualmente, mas isso é 'legalmente impossível agora'

image Putin diz que Rússia está pronta para conversar com EUA sobre possíveis planos de paz
Presidente russo disse que ficou "confuso" e mencionou não ter entendido as sanções dos EUA contra companhias de petróleo da Rússia

O operador de voo consegue direcionar o animal por meio do chip, localizado em ponto de estímulo a regiões do cérebro conectadas ao movimento, conforme a empresa. A agência afirma que os pombos possuem poucas diferenças das aves normais: eles têm um fio que sai da cabeça e um pequeno equipamento preso às costas. Os animais podem ser ferramenta de monitoramento ambiental, industrial e de busca em operações.

O biodrone, chamado de PJN-1, usa eletrodos para direcionar o movimento, enviado por meio de impulsos. A alimentação de energia é com painéis solares instalados nas costas do pombo. Após a cirurgia para implantação, o animal vive normalmente, segundo a empresa.

A agência também declarou que as aves teriam um sistema de filmagem instalado no equipamento, com câmera abaixo do pescoço. O sistema funciona da mesma maneira que outros de vigilância. Por meio da inteligência artificial, rostos e dados pessoais seriam borrados. A empresa disse que o uso dos biodrones seria conforme as normas de cada região.

O uso de outras aves, como corvos, gaivotas e albatrozes, é estudado, visto que há possibilidade de adaptação. O projeto está em fase de testes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

biodrone com pombos

rússia usa pombos como drones

Rússia
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda