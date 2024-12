De airbags a motos autônomas: confira as principais inovações de motocicletas em 2024

O ano de 2024 trouxe avanços no mercado de motocicletas, com fabricantes investindo em tecnologia para segurança, sustentabilidade e inovação. Das primeiras motos elétricas aos modelos autônomos, o setor se renova com soluções.

Entre os destaques está a Himalayan E, a primeira moto elétrica da Royal Enfield, revelada como protótipo no EICMA 2023. Feita com materiais orgânicos, como fibras de linho na carenagem, a moto possui um chassi inovador, onde a caixa da bateria é um elemento estrutural. Embora ainda não esteja pronta para produção, o modelo sinaliza um futuro sustentável, com infraestrutura de carregamento em áreas montanhosas, ideal para viagens ecologicamente corretas.

A Himalayan E, além de elétrica, é feita com materiais orgânicos. (Divulgação/ Royal Enfield)

Na área da segurança, os airbags para motociclistas estão em ascensão, com sistemas que se expandem em milissegundos após um impacto. Podem ser integrados em jaquetas ou nas próprias motos, mas seu alto custo ainda é uma barreira.

“Os airbags são eficazes, isso é fato. Diminuem drasticamente lesões em acidentes graves. O desafio está no espaço limitado das motos, que dificulta a instalação sem comprometer a aerodinâmica. Além disso, os sensores e células do airbag tornam o sistema caro”, explica Felipe Oliveira, mecânico de Belém especializado em motos e proprietário da Hamari Motos.

Outro avanço marcante é o da KTM, com sua primeira moto autônoma equipada com inteligência artificial, capaz de frear e acelerar sozinha. Essa tecnologia promete maior segurança em situações de emergência, um passo significativo na mobilidade assistida. Já a Yamaha investiu em realidade virtual e aumentada para otimizar a produção e reduzir erros, além de apresentar a “Moto 2025”, apelidada de “robozão”. O modelo futurista combina design ousado com sistemas avançados de assistência à pilotagem.

Yamaha Tracer 2025 com realidade virtual e aumentada (Divulgação/Yamaha)

Felipe destaca também a evolução das motos elétricas. “As baterias têm apresentado maior autonomia e potência. Antes, as motos elétricas não tinham um desempenho comparável às convencionais, mas isso mudou. O problema é o custo elevado e a falta de infraestrutura para carregamento, que ainda limita o uso amplo dessas motos”, observa.

Essas tendências mostram como o mercado de motocicletas está evoluindo, unindo segurança, sustentabilidade e design para atender ao público. A previsão do mercado é de que, até 2025, essas tecnologias estejam mais acessíveis, transformando a experiência de pilotar.

Quanto à chegada dessas tecnologias no Brasil, o mecânico Felipe Oliveira acredita que a adoção será gradual. “Nos grandes centros, como São Paulo, pode acontecer em quatro ou cinco anos, mas na região Norte pode demorar até 15 anos. A falta de infraestrutura e conectividade é muito grande na região. Além disso, o poder aquisitivo é baixo, o que torna mais difícil para a maioria ter acesso a essas novidades”, explica.

Por outro lado, Felipe enxerga uma mudança inevitável no longo prazo. “Se o mundo inteiro adotar essas tecnologias, o Brasil será praticamente obrigado a seguir essa tendência. A pressão externa e os avanços globais vão empurrar o mercado brasileiro para isso. A questão é que, enquanto em outros países a adoção dessas inovações é rápida e bem estruturada, aqui é tudo mais lento. Mas acredito que, com o tempo e os investimentos certos, essas motos vão se tornar uma realidade até mesmo nas regiões mais afastadas”, afirma o mecânico.

Por fim, Felipe avalia o futuro das motos no Brasil com otimismo cauteloso: “A eletrificação, condução autônoma e conectividade vão impulsionar o mercado, mas a falta de cultura, infraestrutura de recarga e o alto custo inicial são grandes desafios. Com investimentos adequados, isso pode mudar, mas a longo prazo”, finaliza.

Com tantas inovações, o mercado de motocicletas promete avanços que poderão transformar a mobilidade e a segurança, mesmo que o Brasil ainda enfrente desafios para acompanhar essa revolução tecnológica.

Confira as novas tecnologias de motos - 2024

1. Airbags para motos

O que são: sistemas de segurança que reduzem o impacto em acidentes.

Como funcionam: os airbags infláveis estão embutidos nas jaquetas dos pilotos ou diretamente nas motos.

Destaque: Modelos mais recentes oferecem sensores que ativam o airbag em milissegundos após identificar uma colisão.

2. Motos autônomas

Modelo pioneiro: KTM lança moto que acelera e freia sozinha.

Tecnologia: Sensores de proximidade e inteligência artificial para auxiliar na direção.

Finalidade: Maior segurança e assistência ao piloto, reduzindo acidentes.

3. Primeira moto elétrica da Royal Enfield

Modelo: Royal Enfield Himalayan E.

Diferenciais: Suspensão avançada, motor silencioso e zero emissões de carbono.

Design: Mantém o estilo clássico da marca com toques modernos.

4. Realidade virtual na produção de motos

Fabricante: Yamaha.

Uso: Realidade aumentada e virtual otimizam a produção e o design de novos modelos.

Benefícios: Protótipos mais precisos e redução de custos no desenvolvimento.

5. “Moto Robô” da Yamaha

Modelo: Yamaha 2025 estilo “robôzão”.

Características: Design futurista com linhas agressivas e tecnologia integrada.

Tecnologias: Sistema de assistência à pilotagem e painel digital imersivo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)