Conheça 6 ferramentas de IA que impulsionam a produtividade e o lucro nas empresas

Administrar uma empresa de pequeno ou médio porte exige atenção a diversas áreas, desde tarefas administrativas e operacionais até funções criativas. Além disso, os empreendedores enfrentam desafios como prazos apertados, prioridades conflitantes e a constante pressão por resultados mais produtivos.

Nesse cenário, as soluções baseadas em inteligência artificial (IA) têm se destacado como aliadas valiosas para otimizar processos e aumentar a eficiência. O melhor é que muitas dessas ferramentas são gratuitas ou oferecem versões sem custo, o que possibilita que empresas com recursos limitados também aproveitem seus benefícios.

Confira a seguir seis ferramentas de IA recomendadas pela Inc Magazine, que podem fazer parte da rotina dos empreendedores:

1. Motion

O Motion atua como uma espécie de assistente digital, organizando automaticamente tarefas, compromissos e blocos de tempo. Ele considera as prioridades e a agenda do usuário para evitar sobreposição de horários. Mesmo na versão gratuita, já conta com integração ao Google Agenda e oferece replanejamento automático, ideal para quando surgem mudanças inesperadas na agenda.

2. ChatGPT

O ChatGPT é uma excelente opção para quem precisa criar conteúdo. Muitos empresários o utilizam para redigir e-mails, textos para redes sociais, newsletters, descrições de produtos e até esboços de planos de negócios. A ferramenta também pode gerar comandos personalizados para automatizar ações de marketing. Sua interface amigável facilita o uso, mesmo para quem não tem conhecimentos técnicos, e permite produzir textos com rapidez, qualidade e o tom adequado para cada situação.

3. Tidio

Voltada ao suporte ao cliente, o Tidio disponibiliza um chatbot gratuito capaz de responder automaticamente a dúvidas frequentes, como informações sobre pedidos, horários de funcionamento e políticas de troca. Ele oferece respostas personalizáveis e relatórios que ajudam a aprimorar o atendimento. É especialmente útil para lojas virtuais e pequenos negócios, com integração a diferentes canais de mensagens, centralizando a comunicação com os clientes.

4. Canva

Com o Canva, é possível desenvolver peças gráficas profissionais sem depender de um designer. No plano gratuito, a ferramenta já oferece funcionalidades de IA como o Magic Write, que cria textos automaticamente, e um gerador de imagens baseado em comandos de texto. É ideal para quem precisa de materiais visuais como apresentações, folhetos e posts para redes sociais, mas não domina softwares de design. Com modelos prontos, a plataforma garante uma identidade visual atraente e bem elaborada.

5. Looker Studio

Desenvolvido pelo Google, o Looker Studio transforma dados em painéis visuais que auxiliam na tomada de decisões estratégicas. Ele permite conectar diferentes fontes de dados, como Google Sheets, Google Ads e Google Analytics, facilitando o acompanhamento de indicadores-chave de desempenho (KPIs), vendas e campanhas. Os painéis são intuitivos e de fácil personalização, permitindo análises em tempo real — um diferencial para empresas que atuam em mercados dinâmicos e precisam se adaptar rapidamente.

6. Otter.ai

O Otter.ai é uma ferramenta que facilita a organização de reuniões ao transcrever, em tempo real ou a partir de gravações, tudo o que foi dito. Ele também destaca os principais pontos da conversa e gera automaticamente tarefas a serem executadas, otimizando o acompanhamento das decisões. Na versão gratuita, oferece até 300 minutos de transcrição por mês e se integra a plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. A ferramenta também reconhece os participantes e classifica suas falas, tornando o processo de revisão mais ágil.

