Confira 7 situações que podem fazer você ser banido do WhatsApp

O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados pelos brasileiros no dia a dia, tanto para trocar mensagens entre amigos e famílias, quanto para situações de trabalho e serviços. A dependência da plataforma é grande, por isso, é bom saber que existem situações em que a pessoa pode ser banida e ter sua conta bloqueada pela própria empresa em caso de violar os Termos de Serviço do aplicativo.

Veja abaixo algumas situações que podem causar o banimento da plataforma e como evitá-las.

1. Uso de "clones" do aplicativo, como 'WhatsApp GB'

Uma das principais causas do bloqueio temporário é o uso de versões não oficiais e modificadas do WhatsApp, como as ferramentas “WhatsApp Plus” e “WhatsApp GB”. Por não serem produtos oficiais, as plataformas vão contra os termos de serviços da empresa e rompem as políticas de privacidade dos usuários. Por isso, a recomendação é só utilizar seu número no aplicativo original do WhatsApp.

2. Envios de spam

A circulação de spam na plataforma é algo que se tornou ainda mais comum nos últimos tempos. Quando o sistema do WhatsApp detecta o envio de mensagens em massa, ele bloqueia o número imediatamente. Isso acontece principalmente por meio de denúncias dos usuários, que podem usar a ferramenta "denunciar" para reportar o aplicativo.

3. Conta inativa

Dar uma sumida do app é algo que algumas pessoas fazem, mas cuidado! Se alguém fica mais de 120 dias sem utilizar o aplicativo, o sistema entende que a conta está inativa e bane o número. Antes da exclusão, entretanto, a pessoa a quem o número pertence recebe uma notificação sobre o possível banimento. Ela recebe também orientações para que medidas sejam tomadas para evitar o cancelamento.

Conforme explica o site do aplicativo, o objetivo da exclusão após a inatividade é "manter a segurança, limitar a retenção de dados e proteger a privacidade dos nossos usuários". A empresa também ressalta que os arquivos permanecem armazenados, e podem ser acessados se o acesso for regularizado.

4. Ser bloqueado muitas vezes

O famoso block também pode ser uma causa de banimento. Se uma pessoa for bloqueada muitas vezes, em um período de 24 horas, o WhatsApp deletará aquele número do aplicativo. Todavia, há uma forma de recorrer caso isso aconteça. Quem tem a conta banida pode contatar o suporte do aplicativo. A recuperação da conta, no entanto, pode levar um bom tempo.

5. Divulgação de notícias falsas

Espalhar desinformação também é um ato que vai contra as diretrizes de serviço do WhatsApp. A punição para a prática de divulgar notícias falsas é o bloqueio a partir da denúncia de outros usuários.

6. Ofensas ilícitas ou inadequadas

Mensagens enviadas que possuem em seu conteúdo ofensas ilícitas, difamatórias, obscenas, intimidadoras, assediadoras e odiosas em termos raciais e étnicos, incentivando a crimes violentos contra crianças ou qualquer pessoa e colocando-as em perigo, são totalmente proibidas pelos termos de uso do serviço.

7. Contas não autorizadas

Todos os usuários do WhatsApp precisam verificar o número ao ingressar no serviço, como uma forma de confirmar a existência desses contatos. Ao criar contas sem autenticação ou confirmação da Meta, empresa responsável pelo serviço, a pessoa pode ser banida imediatamente.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)