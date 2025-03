Compras online em alta: tecnologia e ofertas personalizadas impulsionam o e-commerce

O comércio online tem crescido cada vez mais e atrai consumidores por diferentes motivos. Um levantamento do Mercado Livre mostrou que, mês a mês, em 2024, os itens mais procurados variaram entre os eletrônicos, produtos para casa e os pessoais. Seja pelos algoritmos, que acabam mostrando mais ofertas aos usuários, ou por promoções em datas especiais, o fato é que o e-commerce conquistou compradores fiéis e veio para ficar.

Arquiteta, Ruti Gomes, de 27 anos, compra pela internet com frequência - em geral, itens de casa, como artigos de cozinha, decoração e também produtos pessoais, principalmente cosméticos e de higiene pessoal. O principal motivo, de acordo com ela, é a praticidade de não precisar sair de casa em busca de um item necessário. Em segundo lugar, o preço é um dos atrativos.

Arquiteta Ruti Gomes (Cristino Martins / O Liberal)

“Acabo achando coisas bem mais em conta, promoções mais atrativas, pela internet, e vale muito mais a pena aguardar o prazo de entrega por causa do preço que pago pelo produto. A não ser que seja uma coisa que eu preciso com muita urgência, mas, no geral, eu me programo. Por exemplo, quando está acabando um creme, um shampoo, eu já me preparo para comprar”, relata a consumidora.

Influência

O algoritmo, ferramenta pela qual as redes sociais e sites identificam quais produtos devem ser entregues para cada usuário, tem grande participação no crescimento das compras online. O empresário Jonathan Sarraf, que atua na área de tecnologia, explica que a inteligência artificial (IA) consegue dar um poder de processamento “gigantesco”, tendo a capacidade de não apenas oferecer produtos, mas, sabendo quando e onde aquilo foi comprado, mapear gostos e preferências e mostrar itens certeiros para os consumidores.

“Esse processo, cada dia mais, influencia nas compras das pessoas e na tomada de decisão. Os algoritmos de inteligência artificial, hoje, são o supra-sumo para a gente tentar fazer esse entendimento. Com a capacidade de processamento de dados que hoje é possível, a gente pode entender um perfil de cliente segmentando ali por idade, gênero, localidade e tudo”, afirma.

Isso pode gerar compras por impulso, já que os usuários acabam sendo influenciados por conteúdos direcionados a eles. Jonathan ressalta que esse comportamento tem se tornado mais comum com as estratégias digitais, como algoritmos de recomendação e ofertas personalizadas.

“Hoje em dia, você faz qualquer tipo de pesquisa e isso já começa a aparecer para você de uma maneira contínua, então a tendência é que você vá entendendo aquele processo no dia a dia, sendo educado para a compra daquilo, sem perceber. Acaba que a compra por impulso não é simplesmente ver e comprar, ela é a consequência de uma série de interações e recomendações que os algoritmos e ofertas vão fazendo para você ao longo de um determinado tempo”, menciona.

A arquiteta Ruti Gomes diz que, na maioria das vezes, as suas compras são por impulso. Mas apenas duas vezes se arrependeu: quando adquiriu um perfume e um sapato sem experimentar, ambos aproveitando ofertas “irresistíveis”. O empresário alerta que isso ocorre muito. “A plataforma vem educando você ao longo do tempo sem você perceber, até o momento em que ele joga uma oferta e você está no momento de compra e acaba fazendo isso muito rápido, por impulso, mas você já foi educado durante um tempo para essa compra”.

Cuidados

Quem tem o costume de fazer compras online deve ter cuidado, já que golpes e fraudes no e-commerce são cada vez mais sofisticados. A arquiteta, por exemplo, já teve experiências negativas, principalmente ao comprar itens muito baratos. Hoje em dia, ela pondera um pouco melhor e, dependendo da oferta, desconfia da qualidade do produto ou da veracidade da promoção.

“Os cuidados que eu tomo, em geral, são: ver se alguém já fez a compra, se tem algum comentário sobre o produto para ver se está tudo certinho, se é original, principalmente, e analisar fotos quando o comprador coloca, para ver se é realmente conforme a imagem mostra no anúncio. Outro cuidado é usar sempre um cartão virtual, gerado no aplicativo do banco, para fazer as compras online, assim eu tenho mais segurança”, comenta.

Jonathan Sarraf indica exatamente isso: duvidar do que parecer muito bom para ser verdade. E também sempre procurar sites e empresas que já tenham um mercado grande, com referência, além de olhar as opiniões de outras pessoas que compraram. “Eu tenho anotado uma prática que é pegar qualquer coisa que eu acho muito absurdo e jogar em uma IA generativa perguntando: ‘Você conhece isso? Busque na internet para mim’. Eu sempre faço isso agora para entender se existem referências acerca daquela oferta e daquela situação”.

Tendências

Apesar dos recentes avanços no e-commerce, o mercado ainda pode se expandir e incluir ainda mais ferramentas tecnológicas. Para Sarraf, uma das tendências são os assistentes de voz, que, embora já existam, devem ter seu uso intensificado. “Assistentes de voz estão cada dia mais presentes. Principalmente agora, com o crescimento da IA generativa, vai haver uma perspectiva de crescimento muito grande para compras por voz, com essa ferramenta sendo muito mais inteligente do que era antigamente, como uma Siri ou uma Alexa, por exemplo”.

Ele também adianta que as redes sociais têm um papel importante no futuro das compras online, especialmente o TikTok e o Instagram, que já fazem um movimento para as pessoas comprarem dentro das suas plataformas. O empresário acredita que, cada dia mais, os mecanismos de busca por compras deixarão de ser o Google e passarão a integrar as redes sociais.

Variedade de produtos mais procurados em 2024

Janeiro: Samsung Galaxy A04

Fevereiro: Câmera Wi-fi

Março: Apple iPhone 13

Abril: Notebook Samsung Galaxy Book2

Maio: Kit de camisetas básicas

Junho: Jogo de lençol queen

Julho: Parafusadeira e furadeira

Agosto: Creatina monohidratada

Setembro: Conjunto hospital Polly Pocket

Outubro: Hoverboard Super Mario

Novembro: Playstation 5

Dezembro: Bermuda masculina

Fonte: Mercado Livre