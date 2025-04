Como usar as redes sociais para impulsionar pequenos negócios? Veja 10 dicas imperdíveis

As redes sociais fazem parte do dia a dia de milhões de brasileiros. Segundo o relatório digital do We Are Social com a Hootsuite (empresas que estudam o comportamento das pessoas na internet e nas redes sociais), mais de 79% dos brasileiros estão ativos nas redes — o maior índice da América Latina. E, mais do que entretenimento, muitos acessam esses canais com objetivos comerciais, pesquisando serviços e produtos quase diariamente.

Se você quer entrar nesse mundo ou melhorar sua presença digital, confira 10 dicas práticas para se destacar nas redes sociais:

1. Crie sua persona

Antes de tudo, entenda quem é seu público. Não basta saber idade, renda ou cidade onde mora. Você precisa ir além: hábitos, hobbies, dores e desejos. Isso é o que chamamos de persona, uma representação semi-fictícia do seu cliente ideal. Diferente do público-alvo, que é mais genérico, a persona é detalhada e te ajuda a tomar decisões certeiras nas redes.

Exemplo: Juliana tem 23 anos, estuda na universidade, trabalha em escritório de contabilidade, mora com os pais em Itumbiara (GO), ama sair para dançar e é ligada em moda. Mas como paga a faculdade, prefere produtos acessíveis. Pronto! Agora ficou mais fácil pensar em conteúdos e produtos que combinem com ela.

2. Entenda as redes e o público de cada uma

Nem toda rede é para todo tipo de negócio. Conhecer o estilo e o público de cada plataforma é essencial:

Facebook : gigante no Brasil, com 86 milhões de usuários. Bom para divulgar serviços e criar comunidades.

: gigante no Brasil, com 86 milhões de usuários. Bom para divulgar serviços e criar comunidades. Instagram : visual, com alto engajamento. Ideal para mostrar produtos, bastidores e se conectar com o público.

: visual, com alto engajamento. Ideal para mostrar produtos, bastidores e se conectar com o público. LinkedIn : rede profissional. Ótima para B2B, marca pessoal e recrutamento.

: rede profissional. Ótima para B2B, marca pessoal e recrutamento. Twitter : ideal para conteúdo rápido, atual, com apelo para tecnologia, ciência e cultura pop.

: ideal para conteúdo rápido, atual, com apelo para tecnologia, ciência e cultura pop. YouTube : vídeos tutoriais, bastidores e conteúdos mais longos funcionam bem aqui.

: vídeos tutoriais, bastidores e conteúdos mais longos funcionam bem aqui. Pinterest : inspirações de moda, decoração, saúde, beleza, artesanato e mais.

: inspirações de moda, decoração, saúde, beleza, artesanato e mais. TikTok:vídeos curtos, criativos e virais. Excelente para alcançar públicos jovens, humanizar marcas e criar tendências de forma rápida.

3. Qualidade > Quantidade

Você não precisa estar em todas as redes. Escolha aquelas que fazem sentido para o seu negócio e concentre sua energia nelas. Assim, você consegue produzir conteúdo com mais qualidade e relevância.

Exemplos:

Loja de roupas ou artesanato? Foque em Instagram e Pinterest.

Startup de tecnologia? Invista no Twitter.

Empresa que vende para outras empresas? LinkedIn é o canal.

Produtor de alimentos? Experimente receitas no YouTube.

4. Planeje tudo

Estar nas redes sociais precisa de planejamento. Comece criando metas claras, que você consiga medir e alcançar em um tempo determinado.

Uma dica é usar o método SMART (inteligente):

S : específica (tradução direta do inglês)

: específica (tradução direta do inglês) M : mensurável (tradução direta do inglês)

: mensurável (tradução direta do inglês) A : alcançável (tradução direta do inglês)

: alcançável (tradução direta do inglês) R : relevante (tradução direta do inglês)

: relevante (tradução direta do inglês) T: com prazo (tradução direta do inglês)

Exemplo: “Aumentar os seguidores no Instagram de 500 para 800 em dois meses.”

Depois, monte um calendário com os dias e os temas das postagens. Pense em datas especiais, promoções e ideias que combinem com seu negócio. Isso ajuda a manter a organização e ter mais resultados.

5. Ofereça conteúdo relevante

O que seus clientes querem ver? Dicas, novidades, tendências, bastidores? Poste pensando neles, não apenas no que você gosta. E mantenha sempre atualizadas as informações de contato e horários de funcionamento.

6. Capriche nas imagens

Posts com fotos, vídeos, memes e gráficos têm muito mais alcance do que textos sozinhos. A imagem certa chama atenção e transmite credibilidade — mesmo sem equipamentos caros, dá pra fazer conteúdo bonito com um celular e boa iluminação.

7. Interaja com o público

Responder comentários, curtir mensagens e agradecer elogios mostra que sua empresa se importa. Mais de 80% dos usuários esperam resposta em até 24 horas. E lembre-se: bom humor e empatia sempre ajudam.

Dica extra: publique bastidores da empresa, momentos com a equipe, aniversários... humanize sua marca!

8. Programe os posts

Use ferramentas gratuitas como Meta Business Suite, Buffer ou Later para agendar postagens e manter o ritmo mesmo nos dias mais corridos.

9. Inspire-se (sem copiar)

Acompanhe marcas do seu setor que mandam bem nas redes. Veja o que elas fazem, como se comunicam, quais formatos usam. Use isso como referência — e adapte à sua realidade.

10. Monitore os resultados

Acompanhe métricas como alcance, curtidas, cliques, comentários e melhores horários. Com esses dados, você pode ajustar a rota, testar novos formatos e melhorar o desempenho de forma contínua.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com