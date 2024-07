Cirurgia bariátrica robótica garante precisão e rápida recuperação em Belém

Uma alternativa à videolaparoscopia, método tradicional de realizar cirurgias bariátricas, é a utilização do sistema robótico Da Vinci, que oferece vantagens aos pacientes e à equipe médica, com maior precisão cirúrgica e mais rápida recuperação pós-operatória. Em Belém, a tecnologia é exclusiva do Hospital Porto Dias, localizado no bairro do Marco. Os cirurgiões bariátricos à frente desses procedimentos na capital paraense detalham os benefícios da operação robótica.

Carlos Armando Santos (à esquerda) e Fernando de Barros (à direita) são os cirurgiões à frente dos procedimentos bariátricos robóticos em Belém (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

O médico paraense Carlos Armando Santos, coordenador do programa Obesidade Zero da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, diz que apesar de estar disponível há mais de 10 anos na cidade, a tecnologia ainda precisa ser melhor conhecida. “No Brasil, o primeiro caso [de utilização] foi feito em 2008, em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Já é uma realidade no mundo inteiro, mas é preciso difundir essa técnica”, defende.

“É uma tecnologia em que o cirurgião, por meio de um console, faz os movimentos [cirúrgicos] e o robô os replica com precisão. A gente consegue ter uma visão mais precisa das estruturas anatômicas em relação às cirurgias tradicionais”, explica o doutor.

Além de cirurgias bariátricas, o robô Da Vinci pode ser utilizado em outros procedimentos no aparelho digestivo e em cirurgias torácicas e urológicas.

O dr. Carlos Armando Santos coordena o programa Obesidade Zero da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Ainda sobre os avanços em relação à videolaparoscopia — intervenção na qual uma microcâmera é inserida no paciente para facilitar a visualização do cirurgião —, Carlos Armando destaca que o acesso a áreas tradicionalmente mais inacessíveis permite a resolução de patologias muito complexas. Para instalação do sistema, é preciso treinamento rigoroso da equipe hospitalar, bem como certificação dos cirurgiões, garantindo segurança e eficácia no uso da tecnologia.

Menos fadiga para o cirurgião

Fernando de Barros, médico coordenador de robótica da Dasa e referência nacional em cirurgias bariátricas com atuação no Rio de Janeiro (RJ), acrescenta: “Em casos mais complexos, de pacientes com uma obesidade muito grave, com IMC alto (acima de 50) ou de pacientes que já tenham uma cirurgia bariátrica e precisam fazer uma cirurgia revisional, o robô tem inúmeras vantagens por conta da precisão da imagem 3D e do grau de liberdade das pinças durante a cirurgia, o que a pinça de laparoscopia, por exemplo, não consegue”.

Referência nacional em cirurgias bariátricas com atuação no Rio de Janeiro (RJ), o dr. Fernando de Barros é coordenador de robótica da Dasa (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Além da redução da dor pós-operatória, os pacientes se recuperam mais rapidamente (em torno de 24 a 48 horas depois da cirurgia), o que acelera a alta hospitalar e o retorno às atividades normais.

Os benefícios não se restringem aos resultados clínicos do paciente, impactando, também, o trabalho dos médicos. “Para casos em que a cirurgia precisa, às vezes, de três a seis horas, o robô contribui no rendimento do cirurgião, que fica menos cansado”, pontua o doutor Fernando de Barros.

Principais características da cirurgia robótica

1. Tecnologia “Da Vinci”

O sistema Da Vinci consiste em braços robóticos controlados por um cirurgião, que os opera a partir de um console. Os instrumentos possuem movimentos mais precisos e articulados do que os instrumentos laparoscópicos convencionais. Além disso, a visão proporcionada pelo sistema da Vinci é tridimensional e ampliada, o que facilita uma visualização detalhada da área operatória.

2. Procedimento cirúrgico

No robô Da Vinci, o cirurgião opera os controles no console, onde os movimentos dos dedos são traduzidos em movimentos precisos dos instrumentos robóticos dentro do paciente. Devido à ergonomia do console, os cirurgiões relatam menos fadiga durante procedimentos prolongados, em comparação com a laparoscopia convencional.

3. Benefícios comparativos

A precisão dos movimentos robóticos pode ser superior à da laparoscopia convencional, especialmente em cirurgias complexas como a bariátrica, onde a precisão na sutura e manipulação dos tecidos é determinante. Estudos científicos também sugerem que os pacientes submetidos a cirurgias robóticas frequentemente têm recuperação mais rápida e menor tempo de internação comparados aos da laparoscopia convencional.

4. Custo e disponibilidade

A cirurgia robótica geralmente é mais cara do que a laparoscopia tradicional, devido ao custo do equipamento e da formação especializada requerida para os cirurgiões. A disponibilidade de sistemas da Vinci pode ser limitada em algumas regiões, devido ao custo e à infraestrutura necessária.