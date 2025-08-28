Cientistas chineses anunciam robô que será capaz de gestar bebê humano

Um robô é capaz de gestar um bebê assim como um ser humano pode? De acordo com a empresa chinesa Kaiwa Technology, isso logo poderá ser uma realidade em um futuro não tão distante.

Durante a Conferência Mundial de Robôs 2025, ocorrida em Pequim nos dias 8 a 12 de agosto, o empresário Zhang Qifeng, fundador da empresa, apresentou um projeto polêmico: um robô humanóide com útero artificial capaz de “engravidar” e dar à luz.

VEJA MAIS

O embrião se desenvolveria em líquido amniótico artificial e receberia nutrientes via tubos que simulam a placenta. O protótipo está previsto para 2026, com custo estimado de US$ 14 mil (cerca de R$ 73 mil). O robô estaria em estágio avançado de desenvolvimento.

Segundo o projeto, o útero precisa ser implantado no abdômen do robô para que uma pessoa real e o robô possam interagir para conceber a gravidez, permitindo que o feto cresça dentro dele.

O robô pode ser esperança para pessoas com problemas de fertilidade. A expectativa é que a tecnologia possa, por exemplo, colaborar para resolver problemas causados pela baixa taxa de natalidade na China.

Especialistas da área da saúde ao redor do mundo criticaram a proposta. Principal crítica seria a falta de conexão materna e dúvidas de que uma tecnologia possa "copiar" um processo de alta complexidade, como é a gravidez, sem causar nenhum dano sério no corpo da mulher.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)