O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

ChatGPT, X e Cloudflare têm instabilidade na manhã desta terça; saiba mais

Falhas foram sentidas por usuários de diversas partes do mundo

Gabrielle Borges
fonte

Erros ainda são investigados pelas empresas (Freepik)

Aplicativos como a rede social X, do bilionário Elon Musk, o ChatGPT e a empresa de serviços em nuvem Cloudflare apresentaram instabilidades na manhã desta terça-feira (18/11) aos usuários que tentaram acessar os serviços.

As falhas são notificadas graças ao Downdetector, plataforma que monitora interrupções ao reunir e analisar relatos de internautas de diversas fontes. O sistema registrou mais de 5,6 mil notificações de falhas nos Estados Unidos, segundo informações da agência Reuters.

A Cloudflare também apresentou problemas que afetavam parte de seus sistemas. Em sua página de status, a empresa disse que estava investigando o caso e reconheceu que a falha atingia alguns de seus clientes. Ainda não se sabe se as instabilidades tinham relação entre si.

Ao acessar o X, alguns usuários se depararam com uma mensagem de erro da Cloudflare. O ChatGPT também exibiu notificações de falha associadas a instabilidades, o que aumentam as suspeitas das relações entre as falhas. No Brasil, o X chegou a registrar um pico de mais de 1 mil notificações no Downdetector. No ChatGPT, houve quase 200 relatos de instabilidade e a Cloudflare mais de 5 mil queixas no país.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

