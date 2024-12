ChatGPT caiu? Usuários relatam instabilidade e erros de acesso; veja alternativas

Muitos usuários encontraram dificuldades para acessar o ChatGPT na tarde desta quinta-feira (26). O popular chatbot de inteligência artificial da OpenAI apresentou uma queda significativa, deixando muitos sem acesso ao serviço. A indisponibilidade começou por volta das 13h (horário de Brasília) e gerou uma onda de relatos nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter).

Como de costume, as redes sociais foram o principal canal para os usuários expressarem suas reações. O termo "ChatGPT fora do ar" rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados no X, com milhares de postagens. O tom das publicações variou entre o humor ("até a IA precisa de um descanso para saúde mental") e a busca por informações oficiais sobre a situação.

Este incidente marca a segunda grande queda do ChatGPT em 2024. A primeira ocorreu em fevereiro, quando o serviço ficou fora do ar por algumas horas, levantando preocupações sobre a estabilidade da plataforma. A recorrência dessas falhas levanta questões sobre a infraestrutura da OpenAI e sua capacidade de lidar com o crescente número de usuários.

Em 2023, uma queda generalizada resultou em um vazamento de dados dos usuários, um grave problema de segurança. A OpenAI tem enfrentado desafios para conciliar a rápida expansão da plataforma com a necessidade de garantir estabilidade e segurança dos dados dos usuários.

Alternativas ao ChatGPT

Gemini (Google): (Gratuito) O concorrente direto do Google para o ChatGPT. Integrado a outros serviços do Google, oferece acesso à informação em tempo real e busca ser mais preciso em suas respostas.

Claude: (Gratuito com acesso limitado) Desenvolvido pela Anthropic, foca em conversas mais naturais e seguras, buscando evitar respostas tóxicas ou enviesadas.

Jasper: (Pago, com teste gratuito) Muito popular entre profissionais de marketing e criadores de conteúdo. Oferece recursos como "Voz da Marca", "Comandos Jasper" (como um assistente), e modelos para diferentes tipos de conteúdo. É conhecido pela alta qualidade na geração de textos.

Copy.ai: (Pago, com teste gratuito) Similar ao Jasper, focado em marketing e vendas. Oferece diversas ferramentas para criação de cópias persuasivas, descrições de produtos, e-mails, etc.

Writesonic: (Pago, com teste gratuito) Outra opção robusta para criação de conteúdo, com foco em SEO e marketing digital. Oferece recursos para gerar artigos de blog, descrições de produtos, anúncios e muito mais.

Chatfuel: (Pago, com plano gratuito limitado) Plataforma para criação de chatbots, com integração com o ChatGPT. Permite automatizar conversas em plataformas como o WhatsApp e o Facebook Messenger.