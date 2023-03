Caiu o WhatsApp Web? Usuários relatam instabilidade no aplicativo nesta quarta-feira (22)

Na noite desta quarta-feira (22), usuários do WhatsApp perceberam instabilidade no aplicativo, principalmente na versão web do mensageiro. De acordo com registros no site Downdetector, as reclamações começaram às 18h38 e o pico de relatos de problemas aconteceu uma hora depois. Os problemas mais notificados foram com o website, com 45% das reclamações, aplicativo móvel, com 34%, e recebimento de mensagens, com 21%.

Captura da tela do Downdetector às 20h05 (Reprodução / Downdetector)

Nas redes sociais, internautas de várias partes do mundo reclamaram do WhatsApp Web. O termo "WhatsApp Web" chegou a ficar em 16º nos assuntos mais comentados do Twitter. Veja algumas postagens: