Agostinho Carrara 'ressurge na TV' como novo embaixador do Canva no Brasil; saiba mais

Agostinho Carrara, o icônico personagem do seriado "A Grande Família", está de volta à cena, desta vez como protagonista de uma campanha digital que marca a chegada do Canva IA 2.0 no Brasil. Pela primeira vez em três décadas, o criador autorizou o uso comercial do personagem clássico de Pedro Cardoso, transformando Agostinho em uma figura empreendedora contemporânea.

No novo conteúdo, ele surge como empresário multifacetado, parte influenciador, parte coach e parte trader, utilizando ferramentas de inteligência artificial para criar e estruturar sua marca, Carrara Modas.

Com humor característico, o personagem mostra a diferença entre suas ideias e a execução manual, exibindo um desenho rudimentar de seu famoso táxi e explicando como a IA agora atua como sua “segunda cabeça” para transformar conceitos em designs profissionais.

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A campanha apresenta a consolidação do negócio de Agostinho, incluindo identidade visual completa, catálogo impresso, cartões de visita, carimbo personalizado, presença digital com site e perfis em redes sociais, além de peças publicitárias de impacto. O conteúdo destaca a capacidade do Canva IA 2.0 de gerar imagens, vídeos, posts e apresentações a partir de descrições de texto, simplificando processos criativos e aproximando o personagem do universo digital atual.

A iniciativa também reflete o crescimento da plataforma no Brasil, onde 1 em cada 9 internautas já utiliza o Canva mensalmente. A campanha reforça o papel da inteligência artificial na criação de materiais para pequenas e médias empresas, setor estratégico para a economia criativa do país.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)