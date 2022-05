Pará avança na aprovação de contas públicas municipais

Um balanço recente e inédito do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) mostra que aumentou o número de prestações de contas aprovadas. Segundo o levantamento, 75,06% do total das contas julgadas estavam em acordo com os procedimentos legais previstos para a boa administração do dinheiro público. No período entre 2013 e 2021, o avanço foi 12,38%.

“Este saldo positivo evidencia a importância das ações tempestivas do Tribunal junto a prefeituras, câmaras de vereadores e demais jurisdicionados, pois evita que recursos públicos sejam aplicados com equívocos e fora dos padrões legais”, afirma o conselheiro corregedor do TCMPA, Sérgio Leão. “Então, o TCMPA está sempre de olho nas gestões dos 144 municípios paraenses, com orientação técnica, capacitações e também fiscalizando e monitorando as políticas públicas para que elas tragam os benefícios necessários à população”, completa.

A análise e o julgamento das informações prestadas por prefeitos, vereadores e outros gestores do Estado no que se refere à administração financeira e orçamentária é um dos papéis do TCMPA, que preza pela economia e pela defesa dos cofres públicos, contendo perdas, extravios e outras irregularidades que causam prejuízo ao interesse coletivo. Na prática, Sérgio Leão explica que uma série de aspectos são observados, como a obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal e os limites constitucionais previstos para investimentos em áreas como saúde, educação e pagamento da folha de servidores. Além disso, são analisados auxílios, subvenções e medidas de renúncia fiscal.

Penalidades

Os gestores em desacordo com a lei estão sujeitos às penalidades impostas pelo pleno do TCMPA, conforme a gravidade das irregularidades. Leão esclarece que as punições se aplicam tanto a contas reprovadas quanto às aprovadas com ressalvas. “As punições variam desde multas pagas ao Tribunal, cujo pagamento é feito pelo gestor mesmo que já não esteja no cargo, à devolução de dinheiro aos cofres municipais, com emissão de pareceres do TCMPA às câmaras de vereadores recomendando a não aprovação das contas, com envio de processo ao Ministério Público Estadual até a suspensão dos direitos políticos”, pontua.

Corregedor Sérgio Leão diz que tecnologia é aliada na fiscalização do dinheiro público (Ascom / TCMPA)

No caso de multas pagas pelo gestor público, o recurso é destinado ao Fundo de Modernização, Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Corte de Contas, sendo aplicado em melhorias de infraestrutura e capacitação de gestores municipais e servidores. Um exemplo disso se dá com a oferta de cursos para prefeitos, vereadores e outros jurisdicionados pelo TCMPA por meio da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”. Em caso de multas não pagas, elas são inscritas na dívida ativa do Estado e a cobrança é feita pela Procuradoria-Geral do Estado.

Tecnologia fortalece o controle externo

Além das ações de orientação e fiscalização, o controle externo paraense também é fortalecido por melhorias de procedimentos e avanços tecnológicos. Exemplo disso é o processo de digitalização de documentos antigos do TCMPA, sob coordenação da Corregedoria da Corte de Contas, que se soma à implantação de novos sistemas, como o recente “e-TCM”.

“O TCMPA está fazendo uma grande evolução na qualidade do armazenamento das informações processuais. É uma mudança tecnológica, comportamental e de como se tratar documentos, que repercute internamente e para toda sociedade”, disse Sérgio Leão ao informar que são digitalizadas cerca de 1,5 milhão de páginas por mês e que o trabalho já está na marca de 70% de todos os documentos.

A digitalização documental iniciou em 2018 com a implantação do projeto “GED-Gestão Eletrônica de Documentos” e impacta também na sustentabilidade das ações do Tribunal.

Quando o TCMPA atua para a correta aplicação do dinheiro público, a população é beneficiada com serviços de qualidade - Sérgio Leão, conselheiro corregedor do TCMPA

A presidente do TCMPA, conselheira Mara Lúcia, afirmou que essas novas frentes de trabalho mostram o pioneirismo da Corte de Contas por gerar maior economia e eficácia na produção e uso de documentos, possibilitando que as informações estejam disponíveis e acessíveis com o menor custo e em menor tempo possível.

