LibTalks Amazônia: Michelle Guimarães destaca desafios da logística para empreender na região

Os desafios de empreender em uma região de dimensões continentais marcaram o debate do LibTalks Amazônia – edição Manaus, realizado nesta sexta-feira (27/2). Durante o encontro, a mentora, palestrante e CEO da Navegam Log, Michelle Guimarães, destacou que a complexidade logística da Amazônia exige resiliência e visão estratégica dos empreendedores que atuam no território.

“Empreender na Amazônia, eu sempre falo, se você consegue crescer, na verdade, a partir da Amazônia, você está na frente de muita gente. Porque é uma região de dimensões continentais”, afirmou Michelle durante a roda de conversa.

Ela disse que a realidade logística do estado do Amazonas exemplifica o tamanho do desafio. Michelle destacou que cerca de 70% dos municípios amazonenses se conectam à capital apenas por vias fluviais ou aéreas, o que torna o transporte de mercadorias mais lento, caro e complexo.

Nesse cenário, a Navegam Log surgiu com o objetivo de ampliar a conectividade entre municípios e facilitar o escoamento de produtos na região Norte. A empresa atua com soluções multimodais e mantém um braço dedicado ao estudo de soluções logísticas voltadas especialmente para a bioeconomia.

Michelle ressaltou que o transporte de insumos oriundos da floresta apresenta exigências adicionais de qualidade e conservação, o que amplia ainda mais a complexidade das operações.

“Quando a gente fala de bioeconomia, retirar uma matéria-prima do meio da floresta e trazer para cá, com toda a qualidade e os requisitos necessários, é ainda mais desafiador. Hoje a Navegam, apesar de ser uma empresa multimodal de nível nacional, tem um braço voltado para estudar cada vez mais a logística para a bioeconomia”, explicou.

Empreendedorismo amazônico

Promovido pelo Grupo Liberal, o LibTalks Amazônia é um encontro em formato de talk show que busca dar visibilidade a iniciativas inovadoras e estimular o empreendedorismo regional. O evento reúne especialistas e empresários para debater soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A edição Manaus teve como tema “Empreender para o futuro” e marcou o início de uma road trip pelas capitais da região Norte em comemoração aos 80 anos do jornal O Liberal. O encontro ocorreu no auditório da Faculdade Estácio, na avenida Constantino Nery, com transmissão ao vivo pelo canal do jornal no YouTube.

O debate principal foi mediado pela jornalista Layse Santos e contou com a participação de empresários que atuam em áreas ligadas à inovação e bioeconomia: o biólogo e CEO da Biozer da Amazônia, Daniel Pinheiro, e o chef e sócio fundador da Amazônia Smart Food, Beto Pinto. Também participou da conversa o gerente de negócios PJ da agência Soberane, em Manaus, Dennis Costa Da Silva.

Além dos debates, a programação incluiu apresentações culturais dos bois Garantido e Caprichoso e um case de negócios apresentado pela cooperativa de crédito Sicredi, patrocinadora do evento.

Road trip pelo Norte

A iniciativa seguirá ao longo de 2026 com edições em diferentes capitais amazônicas. A proposta é apresentar histórias de sucesso que inspirem novos empreendedores e ampliem a visibilidade do potencial econômico da região.

Depois de Manaus, o LibTalks Amazônia passará por Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho, Macapá e Palmas, reunindo empresários, especialistas e lideranças locais em discussões sobre inovação, bioeconomia e desenvolvimento sustentável.