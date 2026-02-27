LibTalks Amazônia: empreendedores defendem logística eficiente, bioeconomia e valorização em Manaus

Os desafios e oportunidades do empreendedorismo na Amazônia marcaram o LibTalks Amazônia – edição Manaus, realizado na noite desta sexta-feira (27/2). O encontro reuniu empresários e especialistas para discutir caminhos para o desenvolvimento sustentável da região, com destaque para logística, bioeconomia e valorização dos produtores locais.

Promovido pelo Grupo Liberal, o evento ocorreu no auditório da Faculdade Estácio e marcou o início de uma road trip pelas capitais do Norte em comemoração aos 80 anos do jornal O Liberal. O debate foi mediado pela jornalista e empresária Layse Santos e contou com a participação do biólogo e CEO da Biozer da Amazônia, Daniel Pinheiro; do chef e diretor da Amazônia Smart Food, Beto Pinto; da CEO da Navegam Log, Michelle Guimarães; e do gerente de negócios PJ da agência Soberane Sicredi, em Manaus, Dennis Costa da Silva.

Durante a mediação, Layse Santos destacou que a discussão sobre os custos na Amazônia ganhou visibilidade no início dos debates sobre a Conferência do Clima das Nações Unidas (COP), realizada em Belém. Para ela, o tema pode servir como ponto de partida para compreender os custos logísticos, produtivos e operacionais da região, que historicamente influenciam o valor final de produtos e serviços. Como empresária, ela também ressaltou o desafio de conscientizar pequenos produtores de que é possível ampliar a margem de lucro com práticas sustentáveis e com a floresta em pé.

Michelle Guimarães destacou os desafios logísticos enfrentados por empresas que atuam na região. Ela disse que empreender na Amazônia exige resiliência diante das grandes distâncias e limitações de infraestrutura: “Se você consegue crescer a partir da Amazônia, você está na frente de muita gente. Porque é uma região de dimensões continentais”.

Michelle Guimarães é mentora, palestrante e CEO da Navegam Log (Fotos: Meg Martins | Especial para O Liberal)

Ela ressaltou que cerca de 70% dos municípios do Amazonas se conectam à capital apenas por vias fluviais ou aéreas, o que encarece e torna mais complexas as operações. Segundo Michelle, a Navegam Log atua para ampliar a mobilidade entre municípios e desenvolver soluções logísticas voltadas especialmente para a bioeconomia, já que o transporte de matérias-primas da floresta exige padrões rigorosos de qualidade.

O biólogo Daniel Pinheiro destacou que a Amazônia começa a ser vista sob uma nova perspectiva no cenário internacional. Ele disse que a região historicamente foi tratada apenas como fornecedora de matéria-prima. “A Amazônia era vista como um almoxarifado do mundo”, afirmou.

Daniel Pinheiro é biólogo, mestre em Biotecnologia e CEO da Biozer da Amazônia (Fotos: Meg Martins | Especial para O Liberal)

Para Daniel, o aumento da atenção global, especialmente após a escolha de Belém como sede da COP, pode fortalecer a bioeconomia e estimular soluções mais eficientes, inclusive na logística.

Já o chef Beto Pinto defendeu a criação de um ambiente legal e jurídico que fortaleça a sociobioeconomia na região. Para ele, medidas estruturadas ajudam a evitar a concentração de terras e o avanço de monoculturas, estimulando sistemas produtivos mais diversos.

Beto destacou que a base da sociobioeconomia passa pela valorização dos pequenos produtores, que classificou como guardiões da floresta. Para ele, garantir renda justa e dignidade é fundamental para manter essas populações em seus territórios e preservar o bioma.

Beto Pinto é chef de cozinha e diretor da Amazônia Smart Food (Fotos: Meg Martins | Especial para O Liberal)

Durante o encontro, o gerente Dennis Costa da Silva destacou o papel do cooperativismo no fortalecimento do empreendedorismo regional e da economia sustentável. Ele disse que o apoio ao LibTalks Amazônia reflete o compromisso do Sicredi com o desenvolvimento da região.

Dennis Costa da Silva é gerente de negócios PJ da agência Soberane Sicredi (Meg Martins | Especial para O Liberal)

“Para nós do Sicredi, apoiar um evento como esse é um compromisso de reforçar o apoio a uma Amazônia sustentável, inovadora e protagonista do próprio desenvolvimento. O Sicredi não é só uma instituição financeira, é um modelo que acredita nas pessoas, apoia territórios e constrói uma prosperidade compartilhada”, afirmou.

Iniciativa percorre capitais da Amazônia Legal

Em Belém, o diretor do Grupo Liberal, Ney Messias, afirmou que o LibTalks Amazônia integra a estratégia institucional do grupo para ampliar o debate sobre o desenvolvimento regional. “O projeto Lib Talks está alinhado com a visão estratégica do CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, que quer ratificar a força de comunicação do Grupo Liberal como uma força de reflexão na Amazônia e no Brasil”, disse.

Ney Messias destacou que a iniciativa percorrerá sete capitais da Amazônia Legal nesta primeira etapa, após a edição já realizada em Belém, e deverá continuar em uma segunda temporada.