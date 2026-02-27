LibTalks Amazônia: Daniel Pinheiro diz que floresta deixa de ser ‘almoxarifado do mundo’

A forma como a Amazônia é percebida no cenário internacional está passando por transformações, avaliou o biólogo e mestre em Biotecnologia Daniel Pinheiro, CEO da Biozer da Amazônia, durante o LibTalks Amazônia – edição Manaus, realizado na noite desta sexta-feira (27/2). Ele disse que a região começa a deixar de ser vista apenas como fornecedora de matéria-prima para assumir um papel mais estratégico na economia sustentável.

“A Amazônia era vista como um almoxarifado do mundo”, afirmou o empresário, ao explicar que historicamente a região foi tratada como um território de onde se retiram recursos naturais para processamento e valorização em outros locais.

De acordo com Daniel, esse cenário vem mudando nos últimos anos, especialmente com o aumento do interesse internacional pela Amazônia. Ele destacou que a realização da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP), que ocorreu em Belém, contribuiu para ampliar a visibilidade da região e estimular um olhar mais atento sobre suas potencialidades econômicas.

Segundo o empresário, essa mudança de percepção pode abrir caminho para um modelo de desenvolvimento baseado na bioeconomia e na inovação, com maior agregação de valor aos produtos amazônicos.

Daniel ressaltou que esse novo contexto também pode influenciar áreas estratégicas como a logística, favorecendo soluções mais eficientes e conectadas às necessidades da bioeconomia regional.

Empreender para o futuro

Promovido pelo Grupo Liberal, o LibTalks Amazônia reuniu empresários e especialistas para debater soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável da região. O evento ocorreu no auditório da Faculdade Estácio, em Manaus, e marcou o início de uma road trip pelas capitais do Norte em comemoração aos 80 anos do jornal O Liberal.

O debate principal foi mediado pela jornalista Layse Santos e contou com a participação de empresários ligados à inovação e à bioeconomia como o chef e sócio fundador da Amazônia Smart Food, Beto Pinto; a CEO da Navegam Log, Michelle Guimarães; e o gerente de negócios PJ da agência Soberane, em Manaus, Dennis Costa da Silva.

A proposta do LibTalks Amazônia é apresentar experiências de sucesso do empreendedorismo regional e estimular novas iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável, com transmissão ao vivo e conteúdo multiplataforma.