Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar

LibTalks Amazônia: Daniel Pinheiro diz que floresta deixa de ser ‘almoxarifado do mundo’

CEO da Biozer da Amazônia afirma que maior atenção internacional à região pode fortalecer a bioeconomia e um novo modelo de desenvolvimento

Fabyo Cruz
fonte

Daniel Pinheiro é biólogo, mestre em Biotecnologia e CEO da Biozer da Amazônia (Fotos: Meg Martins | Especial para O Liberal)

A forma como a Amazônia é percebida no cenário internacional está passando por transformações, avaliou o biólogo e mestre em Biotecnologia Daniel Pinheiro, CEO da Biozer da Amazônia, durante o LibTalks Amazônia – edição Manaus, realizado na noite desta sexta-feira (27/2). Ele disse que a região começa a deixar de ser vista apenas como fornecedora de matéria-prima para assumir um papel mais estratégico na economia sustentável.

“A Amazônia era vista como um almoxarifado do mundo”, afirmou o empresário, ao explicar que historicamente a região foi tratada como um território de onde se retiram recursos naturais para processamento e valorização em outros locais.

De acordo com Daniel, esse cenário vem mudando nos últimos anos, especialmente com o aumento do interesse internacional pela Amazônia. Ele destacou que a realização da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP), que ocorreu em Belém, contribuiu para ampliar a visibilidade da região e estimular um olhar mais atento sobre suas potencialidades econômicas.

Segundo o empresário, essa mudança de percepção pode abrir caminho para um modelo de desenvolvimento baseado na bioeconomia e na inovação, com maior agregação de valor aos produtos amazônicos.

Daniel ressaltou que esse novo contexto também pode influenciar áreas estratégicas como a logística, favorecendo soluções mais eficientes e conectadas às necessidades da bioeconomia regional.

Empreender para o futuro

Promovido pelo Grupo Liberal, o LibTalks Amazônia reuniu empresários e especialistas para debater soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável da região. O evento ocorreu no auditório da Faculdade Estácio, em Manaus, e marcou o início de uma road trip pelas capitais do Norte em comemoração aos 80 anos do jornal O Liberal.

O debate principal foi mediado pela jornalista Layse Santos e contou com a participação de empresários ligados à inovação e à bioeconomia como o chef e sócio fundador da Amazônia Smart Food, Beto Pinto; a CEO da Navegam Log, Michelle Guimarães; e o gerente de negócios PJ da agência Soberane, em Manaus, Dennis Costa da Silva.

A proposta do LibTalks Amazônia é apresentar experiências de sucesso do empreendedorismo regional e estimular novas iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável, com transmissão ao vivo e conteúdo multiplataforma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

libtalks amazonia

manaus

empreendedorismo

Liberal Talks
Ícone seta para cima
Logo portal oliberal.com

EQUIPES

COMERCIAL

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

LIBSHOP

Lojistas

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda