LibTalks Amazônia: Beto Pinto defende ambiente legal para fortalecer a sociobioeconomia amazônica

A criação de um ambiente legal e jurídico favorável foi apontada como essencial para o fortalecimento da sociobioeconomia na Amazônia durante o LibTalks Amazônia – edição Manaus, realizado na noite desta sexta-feira (27/2). A avaliação é do chef de cozinha e diretor da Amazônia Smart Food, Beto Pinto, que destacou a necessidade de políticas estruturadas para incentivar modelos produtivos sustentáveis na região.

Ele disse que regras claras e mecanismos de incentivo podem contribuir para evitar a concentração de terras em grandes propriedades e o avanço de monoculturas, favorecendo uma economia mais diversa e alinhada às realidades amazônicas.

Beto ressaltou que o desenvolvimento sustentável da região depende diretamente da valorização dos pequenos produtores, considerados por ele peças centrais na manutenção da floresta.

Para o empresário, a base da sociobioeconomia passa necessariamente pelo reconhecimento de quem atua na ponta da cadeia produtiva. Ele afirmou que os produtores rurais desempenham um papel fundamental na conservação ambiental e no uso sustentável dos recursos naturais.

De acordo com Beto, garantir dignidade e renda justa aos trabalhadores do campo é um passo essencial para manter as populações em seus territórios e fortalecer a economia local.

Para ele, a remuneração adequada pelos produtos da floresta é uma condição necessária para que os produtores continuem exercendo o papel de guardiões do bioma, mantendo a floresta viva e produtiva.

Debate sobre o futuro da Amazônia

Promovido pelo Grupo Liberal, o LibTalks Amazônia reuniu empresários e especialistas para discutir caminhos para o desenvolvimento sustentável da região. O evento ocorreu no auditório da Faculdade Estácio, em Manaus, e marcou o início de uma série de encontros nas capitais do Norte em comemoração aos 80 anos do jornal O Liberal.

O debate principal foi mediado pela jornalista Layse Santos e contou com a participação de empresários ligados à inovação e à bioeconomia: Daniel Pinheiro, CEO da Biozer da Amazônia; Michelle Guimarães, CEO da Navegam Log; e Dennis Costa da Silva, gerente de negócios PJ da agência Soberane, em Manaus.

A iniciativa busca dar visibilidade a experiências bem-sucedidas do empreendedorismo amazônico e estimular novas soluções voltadas à sustentabilidade econômica e ambiental da região.