Lib Talks Amazônia chega a Boa Vista e destaca cases de bioeconomia e inovação em Roraima

Boa Vista, capital de Roraima, recebe, nesta sexta-feira (27), a terceira edição do Lib Talks Amazônia, projeto itinerante do Grupo Liberal que percorre capitais da região Norte para dar visibilidade a iniciativas de bioeconomia. Após passar por Belém e Manaus, o evento desembarca na capital roraimense com um painel voltado ao empreendedorismo de impacto, tecnologia social e inovação no agronegócio com foco na agricultura familiar.

De acordo com o diretor de Marketing do Grupo Liberal, Ney Messias, o projeto, busca ampliar o alcance de iniciativas que ainda permanecem restritas ao contexto local. “A importância dessa trip de bioeconomia é desvendar para o Brasil os melhores cases de cada capital da Amazônia brasileira, que até então ninguém conhece. Esses cases estão limitados ao conhecimento local”, afirma.

Segundo ele, ao reunir e apresentar experiências bem-sucedidas em diferentes cidades, o Lib Talks contribui para projetar a bioeconomia amazônica em escala nacional e internacional. “Quando a gente vai em cada uma dessas cidades e traz os três principais cases, a gente amplifica essa visibilidade para o Brasil e para o mundo. A semente que está sendo plantada é entregar, ao final dessa jornada, o principal recorte de bioeconomia da Amazônia”, completa.

Única capital brasileira localizada acima da linha do Equador, Boa Vista se destaca por características que vão além da geografia. Com forte produção agrícola — especialmente de milho e soja —, a cidade também apresenta bons indicadores em saúde, educação e geração de renda, figurando entre as melhores capitais do país para se viver. O cenário favorece o surgimento de iniciativas que aliam desenvolvimento econômico e sustentabilidade, tema central do evento.

O painel vai reunir três nomes que representam diferentes frentes da bioeconomia local. A pesquisadora Hyana Lima Primo, chefe-geral da Embrapa Roraima, leva ao debate sua experiência em inovação no agronegócio e agricultura familiar. Primeira mulher roraimense a ocupar o cargo, ela tem trajetória consolidada em pesquisa e transferência de tecnologia voltada ao desenvolvimento sustentável da região.

Outro destaque é o jovem empreendedor Leonardo de Oliveira Gomes, CEO da Bananas Chips Roraima. Aos 21 anos, ele transformou um desafio no campo em oportunidade de negócio ao criar um produto com apelo sustentável e valor agregado. A iniciativa, desenvolvida ao lado do pai, surgiu no município de São Luiz do Anauá e ganhou projeção ao representar o estado na COP 30, em Belém. O projeto envolve desde a produção até a concepção de embalagens ecológicas, alinhadas às demandas ambientais do mercado atual.

Já o engenheiro geólogo Vinícius de Oliveira, sócio fundador da Sincro Ambiental, contribui com a perspectiva da tecnologia social e da gestão sustentável de recursos naturais. Com atuação em licenciamento ambiental e engenharia, ele também integra o CREA-RR e trabalha na disseminação de práticas responsáveis na Amazônia.

O evento conta com patrocínio do Sicredi - representada por Wellington Neto, gerente regional de negócios -, apoio do Centro Universitário Estácio, apresentação de Layse Santos e produção de Meg Martins. A proposta é consolidar o Lib Talks Amazônia como uma vitrine estratégica para iniciativas sustentáveis que surgem na região e apontam caminhos para o desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental.

O programa terá transmissão ao vivo nesta sexta-feira (27), a partir das 19h, no canal do YouTube do Grupo Liberal.