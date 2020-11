Forças Armadas enviam geradores para o Amapá

As Forças Armadas enviaram nesta sexta-feira (13) dois geradores de eletricidade para Macapá, capital do Amapá. O objetivo é auxiliar os amapaenses que sofrem com os efeitos do apagão que iniciou no dia 3 de novembro e atingiu 14 dos 16 municípios do estado. Os materiais partiram de Manaus, no Amazonas, e serão empregados na Elevatória de Água Tratada (EEAT) de Macapá. A expectativa é garantir a funcionalidade das bombas sem utilizar a energia elétrica da Companhia de Água e Esgoto do Amapá e, assim, liberar cerca de 1,5 megawatts para distribuir à população.

A ação foi conduzida pelo Comando Conjunto Norte (CCjN), formado pelo Comando Militar do Norte, pelo 4º Distrito Naval e pela Ala 9, que transportaram dois geradores de eletricidade que pesam oito toneladas cada um. Os equipamentos foram transportados em uma aeronave C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira e irão contribuir na normalidade no sistema de abastecimento de água da Companhia de Água e Esgoto do Amapá (CAESA). Os militares da 22ª Brigada de Infantaria de Selva auxiliaram no desembarque dos dois geradores de eletricidade no Aeroporto Internacional de Macapá.

Atualmente, o Amapá possui um fornecimento de energia em rodízio, com turnos alternados de 3 e 4 horas, com exceção de hospital, unidades de saúde e fornecedoras de serviços essenciais, como distribuição de água tratada. Ainda no dia 8, a Justiça determinou o retorno de 100% da energia no Amapá, com multa de R$15 milhões por dia de atraso. Além disso, foi ordenada a instauração de um inquérito do Tribunal de Contas da União e Polícia Federal para apurar o caso, além da criação de um grupo de trabalho com o Ministério das Minas e Energia, Eletronorte, Isolux e Companhia de Eletricidade do Amapá. Na tarde de sexta-feira (13), a Justiça determinou mais dois meses de auxílio emergencial no Amapá, para ajudar os habitantes do estado.