Amapá no escuro: centenas de jovens protestaram nesta quarta pelo retorno da energia

Nesta quarta-feira (18), no 16º dia de instabilidade de energia no Amapá, mais um grande protesto tomou conta das ruas da capital, Macapá. Centenas de jovens voltaram a liderar uma caminhada, no início da noite, desta vez no bairro do Buritizal, para cobrar soluções mais urgentes para o retorno do fornecimento de energia nas 13 cidades impactadas após o incêndio na subestação de Macapá. No entanto, por conta do novo decreto estadual que restringiu ainda mais as aglomerações, o ato seguiu regras de distanciamento de um metro e meio.

Manifestantes em filas, de máscara e respeitando o distanciamento social neste momento de pandemia. Dá pra lutar com segurança! VEM PRA RUA!! #AmapaNoEscuro pic.twitter.com/UrHbK8zsuP — HOJE 17H NO SUPER FACIL DO BURITIZAL (@_sosamapa) November 18, 2020



A mobilização começou desde cedo, às 16h, nas redes sociais, por meio de um twittaço divulgando a hastag #AmapaNoEscuro. Em seguida, por volta das 17h, a concentração foi feita em frente à unidade do Superfácil, no Buritizal, seguindo com placas, cartazes e carro de som pelo conjunto habitacional São José, onde alguns moradores aderiram à caminhada. O encerramento foi às 19h40, na Praça da Caixa d'Água. O trajeto foi pacífico e monitorado por agentes da Polícia Militar.



É O POVO DO AMAPÁ PROTESTANDO NO MEIO DO APAGÃO! #AmapaNoEscuro #AmapaPedeSocorro #SOSAmapa pic.twitter.com/5b3phxQ3QP — HOJE 17H NO SUPER FACIL DO BURITIZAL (@_sosamapa) November 18, 2020

Para respeitar o distanciamento, filas foram organizadas desde a partida, conforme contou o universitário Lucas Rodrigues, um dos organizadores. "Foi muito lindo, o melhor até agora, não pelo número de gente, mas pela emoção que trouxe. Orientamos todos a manter o distanciamento social, então pedimos que ficassem em fileiras, todos com máscara e, durante o ato, tinha a distribuição de álcool em gel para a higienização das mãos", contou Lucas.



Estudantes da área da saúde vestiram roupa branca, ajudando nas orientações para prevenção da covid-19. Foi o caso da acadêmica de Enfermagem Ana Carolina Cativo, 23. "Entrei em contato com colegas da faculdade para ajudar nossos camaradas que estão reivindicando o restabelecimento da energia e mais dignidade. Para evitar aglomeração. Estávamos todos em fila, de cinco colunas, mantendo o distanciamento. A polícia seguiu de forma pacífica, e a população do São José pediu para entrar".



Novo decreto



Na terça-feira (17), o Governo do Amapá decretou a prorrogação por mais 15 dias da suspensão de atividades políticas que geram aglomerações e outras medidas restritivas como forma de reduzir os riscos de transmissão da covid-19. De acordo com o site oficial do governo, a ação segue orientação do Comitê Técnico-científico, que mantém o alerta devido ao aumento de casos.

Confira o decreto AQUI.



Até terça, foram registrados 226 novos casos, de acordo com relatório do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, além de duas mortes no município de Macapá. Ainda de acordo com a publicação do governo, o Amapá mantém a taxa de reprodução viral menor que 1 e a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 72,41%.



O decreto valerá até o dia 2 de dezembro em todo o estado. Atividades políticas como reuniões, caminhadas, carreatas, comícios e bandeiradas também estão suspensas, assim como atividades em clubes de recreação, bares, boates, shows, balneários e similares.



Agrupamento em vias públicas e a circulação de pessoas em praças, calçadas e logradouros públicos após as 22h também estão proibidas. O funcionamento das demais atividades será estabelecido pelos municípios, de acordo com a classificação de risco de cada um.



No serviço público, devem permanecer em regime de teletrabalho todos os servidores que não fazem parte dos órgãos com atividades essenciais ou da linha de frente de combate ao novo coronavírus.

Confira alguns tweets sobre o protesto desta quarta-feira, no Buritizal:

#EuApoioOmovimento Amapá continua no escuro, pessoas perdendo os seus eletrodomésticos, empresários acumulando prejuízos, e todo dia uma versão nova, porém a verdade é sempre deixada em segundo plano. #AmapaNoEscuro #SOSAmapa #AmapaPedeSocorro #EuApoioOmovimento https://t.co/dpfoxgA8gq — Marcos de Morais (@Marcos_DMorais) November 18, 2020

Pessoas nas janelas gritando por respeito, pessoas nas ruas emocionadas com o ato! Só queremos respeito! #AmapaPedeSocorro #SOSAmapa pic.twitter.com/U4aZNhL3ss — paulolemos 50 #SOSAmapa ⚡️ (@mxrcoandrw) November 18, 2020