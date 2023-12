Sindicatos de lojistas e comerciários de Belém fecham acordo para horários especiais de Natal

Os sindicatos de lojistas e de comerciários de Belém definiram, por meio de acordo, quais serão os horários especiais de funcionamento das lojas para o período de Natal e Ano Novo.

Segundo o acordo, em Belém, as lojas, tanto de rua quanto de shoppings, poderão funcionar até as 23h nos dias 19 e 20 de dezembro; até meia noite no período de 21 a 23; até as 19h no dia 24 e até as 16h no dia 31, véspera do Ano Novo. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas não abrirão.

De acordo com Eduardo Yamamoto, presidente do Sindilojas Belém (Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém), com aumento da movimentação das compras de Natal, os sindicatos acordaram para que haja extensão dos horários, sem deixar de garantir os direitos dos trabalhadores. “O objetivo é dar melhor conforto tanto para o consumidor quanto para os comerciários. No dia 24, o funcionamento vai até as 19h, para que os trabalhadores tenham tempo de se preparar para sua ceia. No mesmo acordo, [foi estabelecido que] no dia 31, o funcionamento vai até as 16h, encerrando o ano, para que todos se preparem para as boas vindas do Ano Novo”, explicou. “O acordo também garante que, após o fechamento, haja uma tolerância para atendimento daqueles consumidores que já estiverem dentro da loja”, complementou.

O presidente Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Lojista do Município de Belém (Sintclobe), Jesus Santana, destaca que, conforme o acordo, poderá haver extensão de horário das lojas, desde que seja respeitada a jornada regular de trabalho dos comerciários. “Nada de ficar mantendo os mesmos funcionários”, pontua.

Ainda segundo Santana, os horários serão rigorosamente fiscalizados pelo Sintclobe. “Vamos ser implacáveis na fiscalização. É para fechar no horário. Se não, vamos tirar fotos e ajuizar ação na Justiça”, garante o presidente. “As empresas têm que organizar os horários para não prejudicar os trabalhadores. Tem a questão da segurança, que é primordial, a integridade física e mental. Os empresários têm que se movimentar para falar com o poder público para garantir a segurança”, argumenta.

Confira os horários especiais de funcionamento das lojas em Belém

19 e 20/12 - Até as 23h

21 a 23/12 - Até as 00h

24/12 - Até as 19h

31/12 - Até as 16h

25/12 e 1º/01 - Não abrem

Ananindeua

De acordo com programação divulgada pelo Shopping Metrópole Ananindeua, o horário de funcionamento das lojas será diferenciado do estabelecido para Belém. No município, há outros sindicatos de lojistas e comerciários. Até o fechamento desta matéria, a reportagem não conseguiu contato nem com o Sindicato do Comércio Varejista dos Municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara – SINCOVAM, nem com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços no Município de Ananindeua- SINTRACOM, para saber se houve alguma negociação ou acordo entre as categorias sobre os horários de funcionamento.

Confira o horário de funcionamento do Shopping Metrópole Ananindeua

15 a 23/12 - Até as 23h

24 e 31/12 - Até as 19h

25/12 e 01/01 - Não abre