Veja como o eclipse lunar em Virgem desta sexta-feira (14) afetará os signos

O primeiro eclipse do ano, que acontecerá nesta sexta-feira (14), marcará também o início do novo ciclo astrológico sob a regência de Júpiter. Eclipses lunares têm o poder de revelar pendências do passado e trazer à tona pessoas ligadas a processos inacabados. De forma geral, este fenômeno celestial foca em aspectos relacionados à saúde, ao trabalho e à rotina, incentivando uma maior organização para conquistar controle nessas áreas da vida.



O eixo Virgem-Peixes, associado à purificação, começa a influenciar o panorama astrológico deste ano e permanecerá em vigor até meados de 2027. Este eclipse dará início a um período em que a vida prática e a emocional precisarão estar em sintonia com nossos objetivos e nossa espiritualidade. Será uma fase de redefinição de metas e um chamado para cuidar da saúde de forma integral, abrangendo corpo, mente, emoções e espírito.



Com a presença de Saturno e do nodo lunar em conjunção, além de um excelente aspecto com Marte, que já está em movimento direto em Câncer, o eclipse instiga a responsabilidade e ao comprometimento. Este período poderá ser desafiador, exigindo esforço e determinação para atingir as metas, seja por iniciativa própria ou por circunstâncias externas.

Os signos mais impactados serão aqueles com Sol, Lua, ascendente ou planetas posicionados entre 17 e 27 graus de Virgem, Peixes, Gêmeos ou Sagitário. Para os demais signos, os efeitos serão mais sutis, influenciando principalmente as áreas da vida (casas astrológicas) afetadas pelo eclipse. Mudanças serão inevitáveis, e a melhor estratégia será se adaptar ao fluxo natural da vida, sem tentar controlar cada detalhe do processo.

Áries



Os indivíduos de Áries sentirão um impacto nas áreas profissionais e de saúde. Se você está insatisfeito com sua carreira ou encontra dificuldades para tomar decisões, este eclipse pode trazer novas oportunidades ou situações que o(a) incentivem a agir. Este pode ser o momento de repensar sua posição no mercado de trabalho. No campo da saúde, haverá uma forte necessidade de adotar novos hábitos, com a possibilidade de mudanças significativas nos próximos seis meses.

Touro

Os nativos de Touro poderão passar por transformações no campo emocional e nas relações pessoais. Para quem está solteiro(a), há grandes chances de um novo romance surgir, possivelmente alguém do passado ou uma conexão com aspectos mais profundos, como amores de outras vidas. Aqueles em um relacionamento comprometido deverão estar atentos às questões antigas que ressurgirão, exigindo uma nova definição para a relação.

Gêmeos



Os nativos de Gêmeos passarão por mudanças no ambiente doméstico e familiar. Questões relacionadas ao lar poderão exigir sua atenção, seja pela chegada ou partida de familiares ou até pela mudança de residência. Em termos emocionais, poderá ocorrer uma revolução interna, levando-o(a) a considerar o início de um processo terapêutico ou aprofundar o autoconhecimento.

Câncer

Os nativos de Câncer se concentrarão em revisar sua vida social e amizades. Pode haver distanciamento de amizades antigas ou a chegada de novas conexões. Este também será um período importante para encerrar ou renegociar contratos, com a recomendação de cautela na assinatura de documentos. Uma viagem ou um curso poderá marcar o começo de um novo ciclo.

Leão

Os nativos de Leão precisarão ser mais cautelosos com suas finanças. Embora este eclipse não traga grandes perdas, exigirá prudência nas decisões financeiras. O foco será em conquistas que proporcionem maior estabilidade material, mas sempre com passos calculados e bem planejados, evitando riscos desnecessários.

Virgem

Para os nativos de Virgem, este eclipse representará um marco importante e será o início de mudanças significativas. O próximo ciclo de seis meses trará transformações que poderão afetar sua vida pessoal, carreira ou até mesmo seu estado civil. Mudanças profundas, como uma mudança de residência ou de trabalho, poderão ocorrer, e todas elas terão grande impacto na sua rotina.

Libra

Os nativos de Libra estarão focados no equilíbrio integral da saúde, buscando harmonia entre corpo, mente, emoções e espírito. Este será um período de introspecção, onde a saúde física e espiritual se tornará uma prioridade. A meditação poderá ser uma ferramenta eficaz para fortalecer o bem-estar geral.

Escorpião

Os nativos de Escorpião passarão por uma transformação na vida social. Algumas amizades poderão se encerrar, enquanto outras se tornarão mais profundas. Além disso, projetos sociais ou inovadores, principalmente nas áreas de tecnologia, inteligência artificial e robótica, poderão surgir, trazendo uma revolução na maneira como você interage com o mundo.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão focados em sua carreira e mudanças profissionais. Este poderá ser o momento de mudar completamente de área ou aprimorar um projeto já existente. O eclipse poderá sinalizar o início de novos planos de negócios ou até a transição de colaborador para empreendedor.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sentirão um impulso para o crescimento espiritual e filosófico. Este período poderá envolver estudos formais, como faculdade ou concursos públicos, e a busca por um entendimento mais profundo do seu propósito de vida. Mudanças significativas poderão ocorrer, especialmente no campo das viagens ou mudanças residenciais.

Aquário

Os nativos de Aquário deverão ter cuidado com as finanças, especialmente em relação a investimentos e como administrar o dinheiro. Com Plutão em seu signo, será crucial tomar decisões financeiras com cautela. O período poderá ser favorável para estabelecer novas bases financeiras, mas mudanças inesperadas poderão ocorrer.

Peixes

Os nativos de Peixes passarão por transformações significativas nos relacionamentos. Seja nas amizades ou relações amorosas, o eclipse pedirá responsabilidade e seriedade. Para aqueles em um relacionamento, será um momento de mudanças profundas, e para os(as) solteiros(as), será um período para explorar o terreno antes de se entregar a novas paixões.

Este eclipse será um marco de transformação, e as mudanças que ele trará afetarão todos, independentemente do signo. A recomendação é seguir o fluxo da vida e confiar no processo de transformação que está se desenrolando.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)