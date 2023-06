Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (26)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (26/06), às 15h30, o filme "Um Senhor Estagiáro", dirigido por Nancy Meyers e interpretado por Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Um Senhor Estagiário", um homem de idade acompanha Jules Ostin (Anne Hathaway) , uma criadora de um site bem-sucedido de vendas de roupas que, apesar de ser novo no mercado, conta com mais de 200 funcionários. Com esse tráfego, ela leva uma vida bastante atarefada, devido às exigências do cargo e ao fato de gostar de manter contato com o público. Em certa vez, a empresa dela inicia um projeto de contratar pessoas idosas como estagiários, com o objetivo de colocá-los novamente na ativa. É quando surge Ben Whittaker, de 70 anos, que leva uma vida monótona e vê o estágio como uma oportunidade de se reinventar. Apesar dos inevitável choque de gerações, logo o senhor estagiário conquista os colegas de trabalho e se aproxima cada vez mais de Jules, que passa a vê-lo como um grande amigo.

Veja o trailer de “Um Senhor Estagiário”

Título original: The Intern

Classificação: 10 anos

Duração: 2h01min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Lançamento: 24 de setembro de 2015

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de Oliberal.com)