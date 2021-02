Sespa altera endereços das Policlínicas Itinerantes a partir deste domingo (7)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) alterou os pontos de atendimento das unidades das Policlínicas Itinerantes, voltadas para o atendimento de casos leves e moderados da covid-19 e outras síndromes gripais. Segundo a secretaria, as mudanças visam garantir mais conforto e comodidade a pacientes que buscam pelo serviço.



Neste domingo (7), os atendimentos serão realizados somente na unidade localizada no estacionamento do Hangar, na avenida Dr. Freitas, em Belém, das 8h às 13h. Essa unidade não funcionava aos domingos, e, agora, passará a assegurar o serviço aos domingos. Ela seguirá, também, normalmente, de segunda a sábado, com funcionamento das 8h30 às 17h.



A partir desta segunda-feira (8), os polos URE Doca e UBS da Pedreira não realizarão mais o atendimento a pacientes suspeitos de covid-19. Os atendimentos dos citados polos e ubs serão realizados por uma nova unidade: o Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), da Seduc, na travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 1215.



"A Sespa informa que o Núcleo de Esporte e Lazer é mais amplo e conjugará todos os atendimentos antes feitos em polos menores. O NEL funcionará das 8h30 às 17h, de segunda a sábado; domingo, das 8h às 13h", detalhou. Já a unidade do Mangueirão segue com o atendimento sem alterações, funcionando de 8h30 às 17h de segunda a sábado.



Melhor acesso

De acordo com o secretário de Saúde do Pará (Sespa), Rômulo Rodovalho, as mudanças foram pensadas para melhorar ainda mais o acesso ao atendimento de saúde oferecido para toda a população da capital paraense, Belém.



"Com uma estrutura maior conseguiremos garantir mais conforto aos pacientes, sem perdas no atendimento já ofertado. Com um polo maior vamos congregar o que antes era feito na URE Doca e UBS da Pedreira em um só ponto, com mais espaço e comodidade”, afirmou o secretário de Saúde.



Ao todo, os quatro polos da Policlínica Itinerante já atenderam 29.489 pacientes até o momento, foram 14.147 atendimentos na UBS da Pedreira; 14.756, URE Doca; 19.136, estacionamento Hangar; e 10.353, Mangueirão.