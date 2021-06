Sesma monta comissão para definir vacinação de estudantes da área da saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) recebeu, na manhã desta quarta-feira (09), uma comissão de estudantes de Medicina para dialogar sobre a vacinação contra a covid-19 deste grupo. Segundo a Sesma, ficou definido que será montada uma comissão mista para fazer o levantamento sobre os universitários da área da saúde que devem ser imunizados.



"Para tanto, ficou definido, durante a reunião, que será montada uma comissão mista, formada pelos estudantes e diretores das instituições de ensino superior para apresentar à secretaria o número exato de estudantes da área saúde que estão lidando diretamente com as pessoas acometidas pela covid-19, em unidades de saúde ou hospitais", informou a secretaria.



"A Sesma reforça que já vacinou os alunos dos dois últimos anos dos cursos de medicina de Belém e que aguarda a chegada de novas doses de imunizante para dar continuidade à vacinação deste grupo", detalhou, em nota.



Uma nova reunião com essa comissão mista será agendada para definir as prioridades para a vacinação contra a covid-19 dentro do grupo dos estudantes da área de saúde de Belém.



Vacinação nesta quinta



Nesta quinta (10), Belém deve vacinar contra a covid-19 mais de mil e cem pessoas, dentre trabalhadores da saúde da Unimed (segunda dose agendada em hospitais) e trabalhadores aeroportuários, no Aeroporto Internacional de Belém.



"Serão 1.000 trabalhadores da saúde (Unimed) que serão vacinados. Aeroportuários serão 111, no aeroporto mesmo. Lembrando que são vacinações fechadas, com pessoas com o nome na lista que foi enviada pelos locais de trabalho previamente para a Sesma", reforçou a secretaria.