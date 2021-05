Segue até quarta a vacinação em profissionais da educação municipal de Benevides

Começou nesta segunda (31) e segue até a próxima quarta-feira (02), no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, a vacinação contra a covid-19 em profissionais da educação municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), até quarta, cerca de 900 profissionais devem ser imunizados nesta fase com a primeira dose.



A vacinação é das 8h30 às 13h, nos seguintes pontos: CMEI Berço da Liberdade (Benevides); EMEFM São Francisco (Murinim); e UBS Benfica. É necessário apresentar documento de identificação e cartão SUS.



Maricilia Silva, servidora há quatro anos da Rede Municipal de Ensino (RME), recebeu a primeira dose do imunizante Oxford/AstraZeneca nesta segunda e chorou de felicidade. “As lágrimas são de emoção. Perdi familiares para a doença e receber a primeira dose significa muito. É até difícil descrever este momento”, disse a professora.



Segundo a secretária municipal de Educação, Maria do Socorro, muita gente está ansiosa para que as aulas presenciais voltem, mas é preciso que seja seguro para todos. "Hoje é o primeiro passo da esperança de dias melhores. São 900 profissionais que serão imunizados, além dos demais profissionais que fazem parte da Rede Municipal de Educação. É uma vitória de todos”, comentou.



De acordo com a prefeita de Benevides, Luziane Solon, a próxima etapa de imunização na categoria da educação já foi agendada. “Nós iniciamos a vacinação contra a covid-19 para os professores municipais e outros trabalhadores da educação e, a partir do dia 07 de junho, vamos vacinar da rede estadual e privada”, disse.