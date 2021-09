Veja se é verdade que a máscara de proteção contra covid-19 causa mau hálito

Devido às medidas de segurança contra a covid-19, o uso de máscaras se tornou parte da rotina de todas as pessoas. Durante o dia, o costume de tirar e colocar as máscaras várias vezes faz algumas pessoas notarem que estão com mau hálito. Muitas chegam a atribuir a causa ao item de proteção. As informações são do Metrópoles.

No entanto, isso não é culpa da máscara. O item de proteção não provoca nem mau hálito e nem halitose, que é a forma crônica da doença. Para especialistas, fazer a associação entre o uso de máscara e o mau cheiro na boca é fugir das reais causas do problema.

“A falta de higienização adequada da boca é que causa o mau hálito. Na pandemia, muitas pessoas abandonaram o costume de fazer uma higienização completa da cavidade oral, aí é que está o problema”, aponta a cirurgiã dentista Vanessa Rios.Ela acrescenta que a higiene bucal após as refeições é obrigatória para a saúde bucal e o ritual deve incluir escovação dos dentes, uso do fio dental e limpeza da língua.

O mau hálito é um problema que também pode estar associado a patologias do aparelho digestivo ou a hábitos, como o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas. A halitose é o mau hálito crônico e está relacionada à formação e acumulação de placa bacteriana, nos dentes, língua ou gengiva.

A causa mais comum do mau hálito é o acúmulo de restos de comida que ficam na boca após uma refeição. Outro fator, segundo a Associação Americana de Odontologia, é a má escovação dos dentes, sem o uso do fio dental e a limpeza da língua. Veja como amenizar essa situação:

- Procurar um especialista, caso o desconforto perdure, ainda que não tenha nenhuma doença diagnosticada;

- Diminua o consumo de certos alimentos (como alho, cebola, fritos), café e refrigerantes;

- Beba bastante água;

- Coma em menos quantidade e várias vezes ao dia.